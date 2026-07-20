ארגון הטרור חמאס הכריז היום (שני) על מינויו של ח'ליל אל-חיה לראש הלשכה המדינית במקומו של יחיא סינוואר, שנהרג בקרבות עם כוחותינו ברפיח באוקטובר 2024. אל-חיה, שעמד בראש חמאס בעזה מאז מותו של סינוואר, הוביל גם את המשא ומתן על הפסקת האש ועסקת החטופים והתגלה כאחת הדמויות המשפיעות ביותר של הארגון לאחר חיסולם של יחיא סינוואר אסמאעיל הנייה.

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בעקבות חיסולם של הנייה וסינוואר, חמאס הקים הנהגה זמנית שכללה את אל-חיה, יו"ר מועצת השורא, מוחמד דרוויש, מנהיג חמאס ביהודה ושומרון, ח'אלד משעל וניזאר עוודאללה. המינוי הנוכחי נתפס כהמשך המגמה של השפעת מנהיגים מעזה בתוך התנועה.

אל-חיה, המוכר גם כ"אבו אוסאמה", נולד בעזה ב-5 בנובמבר 1960. הוא מחזיק בתואר דוקטור במדעי הסונה והחדית' מאוניברסיטת הקוראן הקדוש ומדעי האסלאם בסודאן וכן בתארים מתקדמים ותואר ראשון בלימודי אסלאם מאוניברסיטאות בירדן ובעזה. הוא היה כלוא בישראל במשך שלוש שנים בתחילת שנות ה-90, ואחרי שחרורו חזר לחמאס, שם טיפס בסולם הדרגות של הארגון במשך יותר משלושה עשורים.

אל-חיה שרד מספר ניסיונות התנקשות של ישראל. בשנת 2007 תקיפה אווירית ישראלית שכוונה אליו הרגה שבעה מבני משפחתו, אך הוא לא נכח במקום הירי. במבצע "צוק איתן" בשנת 2014 תקיפה נוספת שכוונה לאל-חיה הרגה את בנו אוסאמה, אשתו וילדיו של אוסאמה, יחד עם 19 קרובי משפחה נוספים לאחר שביתם בעיר עזה הופגז. בספטמבר 2025, אל-חיה שרד תקיפה ישראלית נוספת על קומפלקס מגורים בדוחא, שכוונה לבכירי חמאס. התקיפה הרגה את בנו ואת מנהל משרדו, על פי חמאס.

מאז פרוץ המלחמה אחרי שבעה אוקטובר 2023, הוביל אל-חיה את צוות המשא ומתן של חמאס לצד בכירים, ביניהם ע'אזי חמד, זאהר ג'בארין ומוחמד נאסר והיה הפנים הציבוריות העיקריות של התנועה במשא ומתן עם המתווכות באזור.