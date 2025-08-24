בדרך לפירוק חיזבאללה? המשלחת האמריקנית שתגיע ללבנון

מומלצים -

פרסום ראשון: הסנטור הרפובליקני הבכיר לינדזי גרהאם ינחת מחר (שני) לביירות יחד עם השליחים האמריקנים אורטגוס וברק - ברקע המאמצים לפירוז ארגון הטרור חיזבאללה מנשקו - והחלטת ממשלת לבנון בנושא.

למעשה, צעד זה נועד לאותת ללבנונים: רוצים סייעו? תאיצו את פירוק חיזבאללה. גרהאם הוא יו"ר ועדת התקציב של הסנאט והוא מעורב בשנים האחרונות במאמצי הנורמליזציה באזור.

כאמור, מוקדם יותר החודש ממשלת לבנון כינסה ישיבה מתוחה במהלכה נקבע כי צבא המדינה יגבש תוכנית לפירוז ארגון חיזבאללה עד לסוף השנה הנוכחית. עוד דרש ראש הממשלה, נואף סאלם, כי הצבא יציג את התוכנית לממשלתו עד לסוף החודש הנוכחי. שרי אמל וחיזבאללה נטשו את הדיון בסערה.

שר המשפטים הלבנוני תקף את חיזבאללה ואמר: "אם הם רוצים להתאבד - לא נרשה להם לגרור אותנו מטה, המדינה חייבת להתחיל בפירוק הנשק". מצד שני עלי פיאד, חבר פרלמנט של חיזבאללה אמר: "התהליך צריך להתחיל בישראל, קרי נסיגה מחמשת המוצבים ושחרור האסירים הלבנונים". בתוך כך, המתח בלבנון עולה, קרי, יש מי שמדברים על מהומות בביירות ומצור על משרדי הממשלה.

ואכן, נראה כי בחיזבאללה מנסים להסית את הלהבות לכיוון של "אויב משותף". חבר הפרלמנט של חיזבאללה, עלי פיאד אמר: "המכשול לבניית מדינה כיום הוא התוקפנות הישראלית". סמיר ג'עג'ע, מתנגד חריף לחיזבאללה, תקף את ארגון הטרור: "ישראל יכולה לנוח - חיזבאללה ממילא מחזיר אותנו, הלבנונים, מאה שנים לאחור".