על סף התפוררות? גל התפטרויות במשטר האיראני על רקע המחאות

המחאות על האינפלציה החדה באיראן תופסות תאוצה, והן הספיקו להתרחב למחוזות נוספים ברחבי המדינה. בתוך כך, נגיד הבנק המרכזי של איראן הודיע על התפטרותו לאחר הביקורת שספג, בעיקר על ירידת ערכו של המטבע המקומי לשפל של כל הזמנים. מאז, משטר האייתוללות כבר הספיק למנות מחליף - שר הכלכלה לשעבר, עבדולנאסר חמאטי.

לאור התפשטות המחאות במדינה, שתי אוניברסיטאות גדולות בטהרן כבר הודיעו כי יעברו ללמידה מרחוק עד סוף הסמסטר הנוכחי. ההודעה הזאת מצטרפת לסגר שהוטל על מחוז טהרן, אשר לפי הרשויות נובע בשל "מזג האוויר הקר".

רזא פהלווי, בנו של השאה האיראני האחרון לפני המהפכה האיסלאמית, יצא בקריאה לעם האיראני בחשבון ה-X שלו: "‏אני קורא לעם האיראני להצטרף לשביתות ולמחאות הארציות: כולם, התאחדו והצטרפו לתנועה לאומית זו. ‏איראן ורחובותיה שייכים לאומה האיראנית. ואנחנו ננצח, כי אנחנו מאוחדים ואנחנו רבים".

כמו כן פנה יורש העצר של השאה לאיראנים המתגוררים מחוץ למדינה: "מאוסטרליה ומזרח אסיה ועד אירופה וצפון אמריקה - הכפילו את פעילותכם כדי להגביר את קולו של העם האיראני בפני התקשורת, מוסדות בינלאומיים, ממשלות זרות ופרלמנטים".

ערוץ איראן אינטרנשיונל המתנגד למשטר באיראן, דיווח כי חבר לשעבר בפרלמנט האיראני, ע'ולם עלי ג'פרזאדה איימנבאדי, אמר אתמול על המחאות: "הצתנו את העולם נגד עצמנו, והמצב יחמיר ולא ישתפר. כדי להציל את המהפכה ואת המשטר, עלינו לעשות משהו. האנשים מדוכאים, כועסים, עייפים ונסערים. אנשים נמצאים תחת לחץ עצום, ובחודשיים האחרונים הם איבדו כמעט מחצית מנכסיהם. אף אחד לא צריך לחשוב שפשוט יציאה לרחובות תפתור את הבעיה".

המחאות באיראן החלו השבוע על רקע המשבר הכלכלי החמור ותנאי המחייה הקשים, כאשר המוני אזרחים יצאו לרחובות בקריאות נגד המשטר, ואף התעמתו עם כוחות הביטחון המקומיים שהגיבו באלימות קשה נגד המפגינים. אתמול המחאה התרחבה לאזורים נוספים במדינה, והן לוו בקריאות