הטורקים באים: ברוך ידיד על ההתחזקות של ארדואן והאיום על ישראל

החלק השני בפרויקט המיוחד: המעורבות העמוקה והמטרידה של ארדואן בהמשך תוכנית טראמפ בעזה, ההתבססות בסוריה וחלוקת הנשק לא-שרע, והקווים האדומים של ישראל נגד ההשתלטות הטורקית. פרשננו ברוך ידיד פרסם הערב (שלישי) ב"המהדורה המרכזית" את הפרטים המלאים על האיום המתגבר מצד טורקיה תחת ארדואן, שהולכת ומצטיירת כאיום הבא על ישראל.

כזכור, אמש שודר ב"מהדורה המרכזית", החלק הראשון בפרויקט המיוחד של ברוך ידיד על הסולטאן החדש: הקאמבק של ארדואן כמתווך בין ישראל לחמאס, החיבוק מהמעריץ טראמפ - והשאלה - האם טורקיה בדרך להפוך לאיראן?

