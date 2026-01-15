הכרה בישראל וקץ לגרעין: החזון של יורש העצר הגולה לאיראן

בנו הגולה של השאה, רזה פהלווי, פרסם היום (חמישי) בחשבון ה-X שלו את חזונו ליום שאחרי באיראן - במקרה של נפילת הרפובליקה האיסלאמית. בהודעה שפרסם פנה לחברים ברחבי העולם והצהיר כי איראן תסיים את תוכניתה הצבאית הגרעינית, תכיר בישראל ותשאף ליחסים נורמליים עם ארצות הברית.

לדבריו, תחת המשטר הנוכחי עוצבה תדמיתה סביב טרור, קיצוניות ועוני, בעוד שאיראן "החדשה" תפעל ככוח מייצב באזור וכשותפה עולמית אחראית. הוא התחייב להפסקה מיידית של התמיכה בקבוצות טרור ולשיתוף פעולה עם גורמים אזוריים ובינלאומיים במאבק בטרור, בפשע מאורגן, בסחר בסמים ובאסלאמיזם קיצוני.

במקביל, בראיון לסוכנות רויטרס, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לנסיך האיראני הגולה רזה פהלווי ולשאלת "היום שאחרי" באיראן. טראמפ אמר כי פהלווי "נראה נחמד מאוד", אך הבהיר כי אינו יודע כיצד יפעל בתוך איראן עצמה, והוסיף שארצות הברית "עדיין לא הגיעה לנקודה הזאת". לדבריו, ייתכן שהמשטר האיראני ייפול כתוצאה ממחאות - אך אין ודאות לכך. "כל משטר יכול להיכשל", אמר טראמפ, והוסיף: "בין אם המשטר ייפול ובין אם לא - זו תהיה תקופה מעניינת".

טראמפ אף הטיל ספק ביכולתו של פהלווי להנהיג את איראן אם אכן יחול שינוי שלטוני, וציין כי אינו יודע אם העם האיראני יקבל את מנהיגותו. הוא הדגיש כי אין לו כוונה להיפגש עמו בשלב זה.