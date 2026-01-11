גורמים בכירים: "טראמפ החליט לתקוף באיראן - השאלה היא רק איך ומתי"

בזמן ששלטון הטרור בטהרן טובח במפגינים - העיניים נשואות לעבר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולשאלה האם יממש את האיום ויסייע בהפלת המשטר? פרשננו לענייני דיפלומטיה עמיחי שטיין שוחח הערב (ראשון) עם מספר גורמים בכירים שמאותתים כי טראמפ החליט לתקוף - השאלה איך ומתי.

על פי הגורמים - הפור נפל וטראמפ יסיע למפגינים האיראניים שיוצאים מדי ערב לרחובות. הוא אכן החליט להתערב, אבל השאלה היא מתי ואיך.

הנושא הזה נמצא בדיונים אינטנסייבים שמתנהלים בוושינגטון, הם מנסים להחליט האם הם רוצים לסייע למפגינים באמצעות תקיפה צבאית - כלומר, תקיפת יעד משטר, או בתצורה אחרת שיכולה להיות מתקפת סייבר או באמצעות הכנסת אמצעי סטארלינק.

כמו כן, הנושא בדיונים בצמרת הממשל האמריקני, הדיונים נהיו יותר אינטסניבים ומשמעותיים אחרי המחאות שהתנהלו במהלך סוף השבוע כשיצאו מאות אלפי מפגינים והיו הרבה הרוגים.