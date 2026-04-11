"לא מוצאים את המוקשים": התירוץ של איראן לאי פתיחת הורמוז

"ניו יורק טיימס" מציג הבוקר (שבת) תירוץ חדש של האיראנים לאי פתיחת מיצר הורמוז, למרות לחצים כבדים מצד ממשל טראמפ - הם לא זוכרים איפה המוקשים: "איראן לא הצליחה לפתוח את מצר הורמוז לתנועת ספינות רבה יותר משום שאינה מצליחה לאתר את כל המוקשים שהניחה במעבר הימי, וגם חסרה את היכולת להסיר אותם, כך לפי גורמים אמריקנים.

ההתפתחות הזו היא אחת הסיבות לכך שאיראן לא הצליחה להיענות במהירות ללחצים מצד ממשל טראמפ לאפשר מעבר חופשי יותר במצר. היא גם עלולה להוות גורם מסבך בשעה שמשא ומתן לשלום מתקיים בפקיסטן בין נציגים איראנים למשלחת אמריקנית בראשות סגן הנשיא ג׳יי.די. ואנס.

הפקה ובינה מלאכותית: דניאל זינגר/i24NEWS

איראן השתמשה בסירות קטנות כדי למקש את המצר בחודש שעבר, זמן קצר לאחר שארה"ב וישראל פתחו במלחמה נגדה. המוקשים, לצד האיום במתקפות רחפנים וטילים איראניים, צמצמו את תנועת מכליות הנפט וכלי שיט אחרים במצר לכדי טפטוף, מה שהוביל לעליית מחירי האנרגיה וסיפק לאיראן מנוף לחץ משמעותי במלחמה.

משמרות המהפכה הותירו נתיב מעבר פתוח במצר, שמאפשר מעבר לכלי שיט שמשלמים אגרה. בנוסף פרסמו אזהרות לפיהן כלי שיט עלולים להתנגש במוקשים ימיים, וכלי תקשורת חצי-רשמיים אף פרסמו מפות המציגות נתיבי מעבר בטוחים.

עם זאת, גם נתיבים אלה מוגבלים במידה רבה משום שאיראן מיקשה את המצר בצורה לא מסודרת, כך לפי גורמים אמריקנים. לא ברור אם איראן תיעדה את מיקום כל המוקשים, וגם כאשר כן - חלקם הונחו באופן שמאפשר להם להיסחף או לזוז ממקומם".