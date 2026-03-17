שת"פ מדאיג: רוסיה מספקת לאיראן מידע לתקיפות נגד ארה"ב

רוסיה מרחיבה את שיתוף המודיעין והשיתוף הפעולה הצבאי שלה עם איראן, ומספקת צילומי לוויין וטכנולוגיית כטב"מים משופרת כדי לסייע לטהרן בסימון מטרות של כוחות ארה"ב באזור, כך דווח הערב (שלישי) ב"וול סטריט ג'ורנל".

מקורות המעורים בפרטים מסרו לוול סטריט כי רוסיה מנסה להשאיר את שותפתה הקרובה ביותר במזרח התיכון בלחימה נגד העוצמה הצבאית של ארה"ב וישראל, ולהאריך מלחמה המשרתת את אותה מבחינה צבאית וכלכלית.

הטכנולוגיה שסופקה כוללת רכיבים של כטב"מים מסוג "שאהד" משודרגים, שנועדו לשפר את התקשורת, הניווט והביות, כך לדברי המקורות. רוסיה גם מסתמכת על ניסיונה בשימוש בכטב"מים באוקראינה, ומציעה הכוונה טקטית לגבי מספר הכטב"מים שיש להפעיל במבצעים ובאילו גבהים עליהם לתקוף.

המדינה גם מספקת לאיראן את מיקומי כוחות הצבא האמריקני במזרח התיכון וכן את מיקומי בעלות בריתה האזוריות. שיתוף פעולה זה העמיק בימיה הראשונים של המלחמה, כאשר רוסיה סיפקה לאחרונה צילומי לוויין ישירות לאיראן, כך לדברי קצין אירופאי ודיפלומט מהמזה"ת.

לדברי אנליסטים, הסיוע דומה למודיעין שארה"ב ובעלות בריתה באירופה נתנו לאוקראינה בשנים האחרונות. במפרץ, הסיוע של מוסקבה נחשב ככזה שעזר לאיראן בתקיפות האחרונות נגד מערכות מכ"ם אמריקניות באזור. תקיפות אלו כללו מכ"ם התרעה מוקדמת של מערכת ההגנ"א THAAD בירדן, וכן מטרות נוספות בבחריין, כווית ועומאן.