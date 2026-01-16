בתו של פעיל משמרות המהפכה בעדות נדירה: "חברים שלי עונו ונהרגו"

שיחת טלפון מטלטלת הגיעה אתמול (חמישי) לתוכנית הרדיו של ערוץ "מנוטו" השייך איראנים גולים - מבת של פעיל משמרות המהפכה.

"שלום, אני מתקשרת מתוך הרשת האחרונה שנותרה", היא אמרה, "אבא שלי הוא אחד מהגורמים המדכאים בשטח. אני מאוד מפוחדת ולחוצה. אני רק רוצה להגיד משהו לעם האיראני: שימו לב למדכאים האלה".

"המפקדים שלכם כבר ארזו את התיקים והמזוודות שלהם. בשבילי, הבת שלו, בשביל אמא שלי ובשביל כל בני המשפחה שלי - הם הכינו לנו דרכונים מזויפים, עם פרטים מזויפים, כדי להבריח אותנו לחו"ל. אבא שלי החביא בבית מזוודות של דולרים", סיפרה בשיחה עם הערוץ.

https://x.com/i/web/status/2011885587771638105 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

היא סיפרה על הזוועות שראתה: "אני חיה, אני עדה חיה לפשעים שאבא שלי עצמו ביצע. הוא נותן עכשיו פקודות להרוג. יש לי תמונות, יש לי סרטונים, יש לי מסמכים. אבא שלי הכה אותי בכבל כדי שאני לא אלך.

אבל החברים שלי, החברים שלנו נהרגו. הממשלה עינתה אותם". היא עוד שיתפה על פגיעות מיניות שהיא וחבריה עברו.

"למי אנחנו אמורים לבוא ולספר את הכאבים האלה? זה אבא שלי, הארור הזה, אבל אני חייבת להגיד את האמת. אנחנו לא רוצים את זה. אני רותחת, אני מדוכאת. היכו אותנו, נתנו מכות, הכו אותנו כדי להראות

שיכולים להרוג כל אזרח", היא סיפרה.