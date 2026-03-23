מבצע "שאגת הארי" נכנס ליומו ה-24 - כאשר עדיין לא ברור האם ומתי האיראנים ייצאו לרחובות כדי להפגין נגד המשטר, כפי שגורמים שונים בישראל ובארצות הברית אמרו לא פעם בשבועות האחרונים. ניו יורק טיימס דיווח היום (שני) על התוכנית שהציג ראש המוסד לשעבר דדי ברנע לראש הממשלה בנימין נתניהו טרם הלחימה, אשר "תזרז את הפלת המשטר האיראני".

על פי הדיווח, בתוכניתו של ראש המוסד לשעבר, נכתב כי הארגון יוכל להמריץ את האופוזיציה האיראנית לפעול - ימים ספורים מרגע תחילת המלחמה. לדבריו, כך ניתן יהיה להצית מהומות ולעורר פעולות נוספות, דוגמת מרד, שעשויות להוביל בסופו של דבר לקריסת המשטר באיראן.

עוד נטען כי ברנע הציג את התוכנית לבכירים בממשל טראמפ במהלך ביקורו בוושינגטון באמצע חודש ינואר, וכי ראש הממשלה אימץ את התוכנית. בניו יורק טיימס ציינו עוד כי למרות שבכירים אמריקנים וגורמים בגופי מודיעין ישראלים אחרים הטילו ספק בתוכנית - נראה שנשיא ארצות ברית דונלד טראמפ, וגם הוא, אימצו גישה אופטימית בנושא.

הם סברו כי חיסול הבכירים האיראניים בתחילת המערכה, לצד סדרת מבצעי מודיעין שנועדו לעודד חילופי שלטון באיראן - עשויים להוביל להתקוממות עממית שתביא לסיום מהיר של המלחמה.

עם זאת, כעת - קצת יותר משלושה שבועות לאחר מכת הפתיחה הדרמטית, ההתקוממות איראנית טרם התממשה. הערכות מודיעין אמריקניות וישראליות קבעו כי הממשל באיראן נחלש אמנם, אך נותר יציב, וכי הפחד הנרחב מכוחות הצבא והמשטרה האיראניים דיכא את הסיכויים הן למרד פנימי במדינה והן לפלישות חוצות גבולות של מיליציות אתניות מחוץ לאיראן.