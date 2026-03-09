הטלוויזיה האיראנית מאשרת: מוג'תבא ח'אמנאי נפצע בתקיפות

מוג'תבא ח'אמנאי נפצע בתקיפות הישראליות-אמריקניות, כך אישרו היום (שני) כלי תקשורת באיראן.

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אמר היום כי "איראן עשתה טעות גדולה כשמינתה את מוג'תבא ח'אמנאי". מוקדם יותר הצהיר טראמפ כי הוא "לא יפרט על התוכניות לגביו".

מוג'תבא ח'אמנאי נבחר אתמול באופן רשמי למנהיג העליון החדש של איראן. מוג'תבא הוא בנו השני של המנהיג העליון לשעבר עלי ח'אמנאי, שחוסל בתקיפה ישראלית בפתיחת מבצע "שאגת הארי".

החלטה בנושא הייתה אמורה להתפרסם כבר בשבוע שעבר, אך נדחתה כנראה מהחשש שיחוסל. מי שאחראי על ההחלטה לבחור במוג'תבא הם מועצת המומחים אותה ישראל ניסתה לתקוף בשבוע שעבר - 88 אנשי דת שבסמכותם להכריע את זהות המנהיג הבא.

בשנת 2004 נישא מוג'תבא לזאהרא, ובשנת 2007 נולד ילדם הראשון. לפי פרסומים - הוא נאלץ לפנות לטיפול פוריות בחו"ל ובתחילת השבוע דווח באיראן כי בנו ואשתו חוסלו בתקיפה לצד המנהיג העליון לשעבר ורעייתו.

הוא למד במוסדות הדת בעיר קום וקיבל הסכמה כאיש דת. מקורב למשמרות המהפכה ויצר את קשריו עם מי שלימים יהפכו לבכירי הארגון עוד במהלך מלחמת איראן-עיראק. אשתו ואחד מילדיו חוסלו בתקיפת הפתיחה של מבצע "שאגת הארי".

באיראן טוענים בשבועות האחרונים כי למוג'תבא היה תפקיד משמעותי בדיכוי המחאות בחודש ינואר, כשהוא מתאם עם משמרות המהפכה את המהלכים. אם המשטר יישאר בהיררכיה הנוכחית, הוא צפוי להפוך את המדינה לשמרנית עוד יותר, וכנראה גם לקדם בחירת שמרנים מקורבים לתפקידי המפתח במדינה, כפי שקידם גם את נשיא איראן לשעבר אחמדיניג'אד לתפקיד.

