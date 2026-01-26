דיווח: איראן הציבה טילים נגד ספינות וכוחות משמרות המהפכה לאורך המפרץ הפרסי

דיווחי מודיעין ממדינות המפרץ הפרסי מצביעים על כך שאיראן פרסה יחידות של משמרות המהפכה לאורך חופיה הדרומיים, במיוחד במצרי הורמוז ובמפרץ, כהכנה למניעת כל פלישה קרקעית אמריקאית אפשרית.

פריסת יחידות משמרות המהפכה של איראן לאורך חופיה מגיעה על רקע מה שמתואר כמצור ימי אמריקאי שהוטל על ידי נושאת מטוסים, ספינות מלחמה ופריגטות המקיפות את איראן ונושאות אלפי חיילים.

בסוף השבוע שעבר הודיע נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על פריסת "ארמדה" (צי ימי גדול) לאזור המזרח התיכון, וציין כי היא נועדה "להרתיע את איראן" על רקע המחאות במדינה שהביאו למותם של אלפי מפגינים. איראן מצידה הגיבה בחיזוק ההגנות החופיות שלה ובביצוע תרגילים ותמרונים צבאיים, שהתמקדו במאבק בכל מבצע נחיתה יבשתית בחופיה.

על פי דיווחי מודיעין שהתקבלו על ידי כמה משלחות דיפלומטיות מערביות הפועלות באזור, איראן פרסה יחידות של משמרות המהפכה והבסיג' לאורך קו החוף שלה, שאורכו יותר מ-2,400 קילומטרים, תוך התמקדות בנקודות אסטרטגיות כמו האי קשם ובנדר עבאס, במטרה "למנוע כל מבצע נחיתה קרקעית אמריקאי".

מקורות דיפלומטיים מערביים שסקרו את דוחות המודיעין אמרו לרשת Eram News כי איראן פרסה גם מערכות הגנה חופיות מתקדמות כמו טילי הגנה מפני ספינות במפרץ הפרסי וצוללות מסוג גאדיר כדי לזהות איומים ימיים.

בתוך כך, על פי דיווח סוול סטריט ג'ורנל, הנשיא טראמפ חזר בו מהתקיפה המתוכננת באיראן מוקדם יותר החודש, אך לא הוריד מהשולחן את האופציה של תקיפה באיראן אחרי הטבח שביצע המשטר באזרחיו, כך אומרים גורמים אמריקנים רשמיים. ארצות הברית העבירה בשבועות האחרונים ותעביר גם בשבוע ובשבועיים הקרובים מערכות הגנה אווירית, בהן מערכות THAAD ופטריוט.

המקורות אישרו כי פריסת הכוחות של איראן בחופיה נועדה גם לאפשר לכוחות אלה להתערב ולסגור את מצר הורמוז, דרכו עוברים 20% מתפוקת הנפט העולמית, מה שעלול להוביל למשבר אנרגיה עולמי.

קמרון צ'ל, מנכ"ל ומייסד שותף של חברת הרחפנים דראגנפליי, אמר בריאיון לפוקס ניוז כי התלות הגוברת של איראן במערכות בלתי מאוישות בעלות נמוכה מהווה סכנה ממשית לנכסים ימיים אמריקאים בעלי ערך גבוה, כולל קבוצת התקיפה של נושאת המטוסים אברהם לינקולן.

"יכולות הרחפנים של איראן שוות עשרות מיליוני דולרים", אמר צ'ל לפוקס ניוז דיגיטל. "על ידי שילוב ראשי נפץ בעלות נמוכה עם פלטפורמות שילוח זולות, בעיקר כלי טיס המופעלים מרחוק, איראן פיתחה איום אסימטרי יעיל כנגד מערכות צבאיות מתוחכמות ביותר… אם מאות ישוגרו בפרק זמן קצר, חלקם כמעט בוודאות יצליחו לפגוע".