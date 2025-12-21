לפחות 347 בני אדם הוצאו להורג בסעודיה השנה, לעומת 345 בשנה שעברה. בכך, שברה היום (ראשון) המדינה את השיא של עצמה זו השנה השנייה ברציפות, לפי קבוצת הקמפיין Reprieve הבריטית, העוקבת אחר הוצאות להורג בסעודיה. המדינה מטילה עונשים כבדים על עבירות סמים.

שיא ההוצאות להורג במדינה נשבר לאחר ששני אזרחים פקיסטנים בעיר מכה עקב הברחת סמים לשטח המדינה. בנוסף, משרד הפנים הסעודי הודיע ​​על הוצאתו להורג אתמול של אזרח סודני עקב ניסיון הברחת סמים אל המדינה.

אחרים שהוצאו להורג השנה כוללים עיתונאי ושני צעירים שהיו ילדים בזמן הפשעים המיוחסים להם הקשורים למחאות. חמש היו נשים. אבל, לפי Reprieve, רובם - כשלושה רבעים - הורשעו בעבירות סמים שאינן קטלניות, שלפי האו"ם הן "בלתי תואמות לנורמות וסטנדרטים בינלאומיים". יותר ממחציתם היו אזרחים זרים שנראה כי הוצאו להורג כחלק מ"מלחמה בסמים" בממלכה.

"הם פועלים בחופשיות רבה", מסרה ל-BBC ראש תחום עונש מוות בקבוצת Reprieve, ג'יד בסיוני, "זה כמעט כאילו הם עושים צחוק מזכויות אדם".