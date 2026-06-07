ארה"ב: הפלנו שני כטב"מים איראניים במצר הורמוז | עדכונים שוטפים
פיקוד המרכז של ארה"ב הודיע כי כוחותיו הפילו שני כטב"מים איראניים מתאבדים שסיכנו את התעבורה הימית הבינלאומית במצר הורמוז • דיווח ב-CNN: ארה"ב מתכננת לאפשר שימוש בנכסים איראניים לשיקום מדינות המפרץ
סנטקום הודיע כי מוקדם יותר היום (ראשון) כוחות אמריקנים במזרח התיכון הפילו שני כטב"מים איראניים מתאבדים שסיכנו את התעבורה הימית הבינלאומית במצר הורמוז. מקור מסר ל-CNN: ארה"ב מתכננת לאפשר שימוש בנכסים איראניים לשיקום מדינות המפרץ. אמש הותר לפרסום כי סרן שחר גמלא ז"ל, קצין בסיירת אגוז וסמל אהד יערי ז"ל, לוחם בגדוד שקד של חטיבת גבעתי, נפלו בדרום לבנון.
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מקור ל-CNN: ארה"ב מתכננת לאפשר שימוש בנכסים איראניים לשיקום מדינות המפרץ. משרד האוצר ישקול גם שימוש בנכסים איראניים כדי לתמוך בתיקונים של נזקים קודמים (מעיין רפאל)
סנטקום: מוקדם יותר היום, כוחות אמריקנים במזרח התיכון הפילו שני כטב"מים איראניים מתאבדים שסיכנו את התעבורה הימית הבינלאומית במצר הורמוז (מעיין רפאל)