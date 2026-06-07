סנטקום הודיע כי מוקדם יותר היום (ראשון) כוחות אמריקנים במזרח התיכון הפילו שני כטב"מים איראניים מתאבדים שסיכנו את התעבורה הימית הבינלאומית במצר הורמוז. מקור מסר ל-CNN: ארה"ב מתכננת לאפשר שימוש בנכסים איראניים לשיקום מדינות המפרץ. אמש הותר לפרסום כי סרן שחר גמלא ז"ל, קצין בסיירת אגוז וסמל אהד יערי ז"ל, לוחם בגדוד שקד של חטיבת גבעתי, נפלו בדרום לבנון.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

שידור ישיר שידור ישיר