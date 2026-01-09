בממשלת איראן מודים: "לא יודעים כיצד לבלום את המחאות"

המהומות באיראן לא פוסקות, ואף מתגברות. רק ביממה האחרונה דווח על ניתוקי אינטרנט משמעותיים בכל רחבי המדינה, ניתוקי טלפון, גל של הצתות של מספר מוסדות וירי לעבר מפגינים. בכיר בממשלת איראן, אמר ל"ניו יורק טיימס" היום (שישי) כי "פקידים רבים התקשרו אחד לשני ושלחו הודעות, כשהם לא יודעים כיצד לבלום את גל המחאות".

עוד אמר הבכיר כי משמרות המהפכה, האחראים בדרך כלל על אבטחת גבולות המדינה ולא על ביטחון הפנים, כנראה ישתלטו על גל המחאות ברחבי הערים.

התקשורת הערבית דיווחה כי עד כה, נהרגו ברחבי המדינה 45 מפגינים, שני אנשי משמרות המהפכה נהרגו בכרמנשאה וירי חי אף התבצע ברחבי טהרן. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה כי התנועה האווירית בנמל התעופה "תבריז" הופסקה עד להודעה חדשה, זאת בשל "מזג האוויר".

מוקדם יותר השבוע, שתי ערים במחוז הכורדי במדינה - אילאם ואהוואז, נפלו לידי המפגינים, לאחר שכוחות הביטחון נסוגו מהן. במחוז לורסטאן שמערב המדינה המפגינים נשמעו כשהם קוראים לחזרתו של יורש העצר של השאה, עלי פהלווי, אשר נמצא כעת בגלות.

בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס להסלמה בהפגנות ואמר: "אני לא רוצה לומר אם המשטר באיראן ייפול או לא, אבל אני כן אגיד שהם לא במצב טוב, הם במצב רע מאוד. אני הודעתי להם שאם הם יתחילו להרוג אנשים במהלך המחאות, אנחנו נכה אותם קשה מאוד".