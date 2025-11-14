סערה בעולם הערבי: בוטל הטקס שנועד לחגוג את טבח 7/10

גל של תגובות סוערות שטף בימים האחרונים את העולם הערבי בעקבות ביטולו של אירוע שתוכנן בחלב שבצפון סוריה - יוזמה של משרד התרבות במשטרו של הנשיא הסורי החדש, אחמד א-שרע. האירוע נשא את הכותרת "מבול אל־אקצא"- ונועד הלכה למעשה לחגוג את מתקפת 7 באוקטובר.

הזמר הפלסטיני מופק אל־חאג’, שהיה אמור להופיע באירוע, פרסם הודעה קצרה ובלתי מחייבת שבה נמנע במכוון מלהזכיר את שם האירוע במלואו, והתייחס אליו רק כאל "המבול". בהודעה שפרסם כתב: "הקונצרט הלאומי של האנסמבל הפלסטיני, תחת הכותרת ‘מבול’, נדחה עקב תפוסת תיאטרון הספרייה הלאומית על ידי משרד התרבות עד להודעה חדשה. תודה על ההבנה".

הטון האנמי וההסבר הטכני עוררו ספק רב לגבי הסיבה האמיתית לדחייה, במיוחד על רקע העובדה שהאירוע כולו עמד במוקד ביקורת חריפה מאז שנחשף.

בין שלל התגובות, בלטה במיוחד אזהרה חריפה שפרסם המזרחן הישראלי ד"ר אדי כהן בחשבונו ב־X - אזהרה שלדברי גורמים שונים אף הייתה הגורם המכריע לביטול. כהן כתב: "אזהרה לאבו מוחמד אל־ג’ולאני ולממשלתו: יש לכם עד מחר בצהריים לבטל את האירוע ולהתנצל בפני קורבנות שני העמים על האבסורד שמבצע שר התרבות שלכם, איש הטרור מוחמד יאסין סאלח. אנו דורשים את פיטוריו - סוריה היא ארץ תרבות והיסטוריה, לא מקום לטרור של הנבלים האלה".

בתגובה, עיתונאי סורי מוכר פרסם ציוץ לגלגני על המשטר החדש של אל־ג’ולאני, שבו כתב: "האם ייתכן שאיום מצד עיתונאי ישראלי יוביל לביטול האירוע? אני לא מאמין. בני אומיה (כינוי למשטר אל-ג'ולאני) , אלה שניצחו את איראן, רוסיה וארצות הברית, ושהולכים לשחרר את ירושלים, ואז את ספרד, ואז את אירופה, ואולי את כל היקום! בני אומיה שאספו בתוך חצי שעה בחוף ארבעה מיליון לוחמים לפלוש לחוף (הטבח בעלווים) וגם לפלוש לא-סווידא (הטבח בדרוזים), ארבעה מיליון בבת אחת. האם ייתכן שכל זה קורס מול איום של עיתונאי ישראלי?".

גם בישראל נשמעו גינויים. שר התפוצות עמיחי שיקלי הצטרף למבקרים ותקף את משטר אל־ג’ולאני: "מי בכלל דמיין שמשרד התרבות של משטר הג’יהאד של אל־ג’ולאני יארח אירוע בשם 'מבול אל־אקצא’, החוגג את האונס והרצח שביצעו מחבלי חמאס?! זו טרגדיה לראות את הנאיביות של יועצים בכירים שאינם מבינים את טבעו האמיתי של המשטר הזה. העיוורון שלהם אינו רק מביך - הוא מסוכן".

סערת הביטול חושפת שוב את עומק השסע בסוריה ואת הפער העצום בין הרטוריקה הגרנדיוזית של משטר אל־ג’ולאני לבין המציאות בשטח - מציאות שבה לחץ ציבורי, ביקורת בינלאומית, ולעיתים אפילו ציוץ אחד, מסוגלים לטרוף את הקלפים ולהפיל אירוע שזכה לתהודה רבה עוד לפני שנערך.