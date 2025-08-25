באיראן מודאגים: "ישראל וארה"ב רוצות לייצר סכסוך בתוכנו"

מומלצים -

לפי דיווח באיראן מהיום (שני), המטה הכללי של הכוחות המזוינים של הרפובליקה האסלאמית של המדינה, מסר בהצהרה שמנהיגי ארצות הברית וישראל שואפים ליצור מחלוקת וקיטוב בין העם והממשלה. בהמשך לכך הודיע כי בכוונתו "לטפל בנחישות ובכוח רב בכל איום שיעלה" והדגיש כי :"יגרום לאויבים להתחרט על מעשיהם לנצח".

המטה הכללי של הכוחות המזוינים, ביצע הערכה של תמיכת העם האיראני במהלך מלחמת "עם כלביא" מול ישראל. צויין כי "לאחר שמנהיגי אמריקה וישראל ספגו תבוסה הצבאית במלחמת 12 הימים, שאפו ליצור פילוג פנימי מחלוקת וקיטוב בתוך איראן כדי לפצות על תבוסתם". את ההצהרה סיכם בהצהרה שבעתיד יהיו "נחרצים יותר" במעשיהם כלפי אויבי הממשל האיראני.

בשבוע שעבר יועצו הצבאי הבכיר למנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, הזהיר כי מלחמה נוספת עם ישראל או עם ארצות הברית היא תרחיש סביר, והגדיר את הפסקת האש הנוכחית לא כסיום הלחימה אלא כשלב נוסף בסכסוך.

ייחיא רחים ספאווי, גנרל בכיר במשמרות המהפכה הוסיף: "מלחמה נוספת עשויה לפרוץ, וייתכן שלאחריה כבר לא יתרחשו עימותים נוספים". עוד הוסיף: "איראן חייבת לשאוף להגברת כוחה, הן ברמה האזורית והן בזירה הבין-לאומית".