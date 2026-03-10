בכיר במפרץ ל-i24NEWS: "אל תעצרו, הפסקת המלחמה פירושה - איראן גרעינית"

בכיר במפרץ אמר הערב (שלישי) לפרשננו לענייני ערבים ברוך ידיד כי פירוש הפסקת המלחמה כעת - הפיכתה של איראן לגרעינית. הבכיר, חבר במועצת שיתוף הפעולה של מדינות המפרץ, ציין בשיחה עם i24NEWS כי "ההצהרות האחרונות מאז עלייתו של מוג'תבא חמינאי נועדו לכסות על הנזקים ולהציג חזות מלוכדת וקשוחה בצל חילוקי דעות בצמרת ההנהגה, אלא שמדובר ב'שואו' בלבד", אמר.

הגורם הוסיף כי "ההצהרות אינן מקור לדאגה שמגיעה ממקום אחר". לדבריו, "האיראנים מהמרים על קוצר הנשימה בארצות הברית ועל דעת הקהל שחותרת לפתרון מהיר".

"ללא השגת היעדים במלואם ובהם הרס תוכנית הגרעין, הרס היכולות האסטרטגיות והחלפת המשטר, תלך איראן לבנייה מחדש של יכולותיה בשל היותה מחוייבת לחזון ולמהפכה - זוהי תפיסה דתית עמוקה ואידיאולגיה", אמר.

הבכיר הביע דאגה מהקולות שנשמעים בארצות הברית וקוראים לנסח נקודות יציאה ואמר: "המשטר הזה חייב ללכת, לא רק לעבור שינויים פנימיים, אנחנו במועצת שיתוף הפעולה מודאגים מהצהרות על שינוי במשטר - שכבר מחליפות את ההצהרות על שינוי המשטר מיסודו".

"מועצת שיתוף הפעולה במפרץ לא רוצה את איראן כשנה. זו שכנה אלימה ומסוכנת שמייצגת את שלטון הרוע, לא נוכל לעמוד מולה לבדו", אמר הבכיר, "איראן שלא תוכרע תהווה איום חמור על המפרץ ותחזיר את ארה"ב לאזור בתנאי פתיחה קשים יותר".

הוא הביע חשש כבד מאפשרות של נסיגת ארה"ב בקרוב ואף מ"סיום קרוב" של המלחמה ואמר כי "ישנם מסרים שמועברים מהמפרץ, יש גם לחץ בצד אזהרה שהמפרץ הזה לא יוכל לעמוד לבדו מול איראן גרעינית. יש להודות - עתיד המפרץ נתון כעת בידי ארצות הברית וישראל".