פרטי ההסכם בין ארצות הברית לאיראן - העיכובים הצפויים והקשיים בדרך | עמיחי שטיין

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתקרב לחתימה על הסכם עם השלטון האיראני. למרות הטענות לפיהן החתימה צפויה היום (ראשון) מסתמן כי ישנם עיכובים נוספים וקשיים במשא ומתן.

כתבנו הדיפלומטי עמיחי שטיין דיווח ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי כי ישנם קשיים במשא ומתן בשתי סוגיות מרכזיות. הראשונה היא ענייני לבנון, כאשר בעקבות לחץ ישראלי, האמריקנים רוצים להכניס בהסכם המסגרת משפט שידבר על כך שזה נכון שהמלחמה בלבנון גם כן תיפסק, אבל ישראל תוכל לפעול נגד איומים - והאיראנים מתנגדים לכך. סוגייה נוספת היא דרישת האיראנים להפשרה של נכסים בסך מיליארדי דולרים המוחזקים ברחבי העולם.

כאמור, כעת האמריקנים מעבירים מסר לפיו - אם תהיה התקדמות בסוגיית הגרעין, ונגיע להסכם סופי, נסכים לאט לאט להפשיר את אותם הנכסים. טהרן מצידה ממשיכה להתעקש על הפרטים הללו ועל חזרת האמריקנים לעמדתם המקורית, בעוד שארצות הברית טוענת כי זו לא היתה עמדתה המקורית. בשל כך - המשא ומתן הזה יכול להתפוצץ.

במקביל, בכיר אמריקני אמר כי ההסכם אינו צפוי להיחתם היום, אלא צפויים מספר ימי דיונים נוספים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב בחשבונו ברשת Truth Social: "אני נותן לצוותים את כל הזמן שבעולם כדי להגיע להסכם".

בינתיים, נראה כי ההסכם המסתמן הוא הסכם עקרונות כללי למדי. בין סעיפיו - הפסקת המלחמה בלבנון, כאשר במקביל לדרישה זו, ישנו ויכוח על סעיף חופש הפעולה הישראלי. עוד נכתב כי ייפתח משא ומתן של כ-30 עד 60 ימים על תוכנית הגרעין האיראנית.

עוד נכתב כי האיראנים צריכים להתחייב עקרונית להוציא את האורניום המועשר משטחם - אך הפרטים הסופיים יהיו רק בהסכם הסופי. לצד זאת, מצרי הורמוז ייפתחו ואיראן תקבל הקלה מסוימת במכירת נפט.

כתבנו הדיפלומטי ציין עוד כי בכיר אמריקני אמר באופן חד משמעי - "כשאנחנו מדברים על הוצאת האורניום המועשר, זה לא רק אותם 400 קילוגרמים ברמה של שבעה אחוזים, אלא כל האורניום המועשר. לאיראנים יש כאלף קילוגרמים של אורניום מועשר ברמה של עשרים אחוזים". האמריקנים מתכוונים לדבר על הכל, וזה מבחינתם ההסכם הסופי, כאשר הקשיים כעת עוסקים כבר בהסכם המסגרת ללא הפרטים הסופיים.