מחחש למתקפה: איראן החלה בצעדי חירום להעברת אספקה חיונית

עיתון ה"פייננשיאל טיימס" הבריטי דיווח היום (שלישי) כי נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, החל ליישם צעדי חירום כדי לחזק את אספקת הסחורות החיוניות במדינה, ולשמור על תפקוד הממשלה במקרה של התקפות על המדינה מצד ארצות הברית או ישראל.

במסגרת הצעדים, הנשיא העביר סמכויות לפרובינציות כדי שהמושלים יוכלו ליצור קשר עם הרשות השופטת ועם פקידים בארגונים אחרים ולקבל החלטות בעצמם בנוגע לניוד אספקה של סחורות חיוניות לתושבים.

בתוך כך, התקשורת האיראנית דיווחה כי נשיא איראן קיים היום שיחת טלפון עם יורש העצר הסעודי, מוחמד בן-סלמאן, בה השניים שוחחו על המתיחות הקיימת עם ארצות הברית ועל השיחות המתקיימות בין שתי המדינות על מנת להגיע להסכם.

על פי התקשורת האיראנית, פזשכיאן אמר כי "טהרן תמיד קיבלה בברכה ועדיין מקבלת בברכה כל תהליך למניעת מלחמה". עם זאת, הוא אמר גם כי "משא ומתן שמשמעותו 'אנחנו אומרים ואתם מבצעים' איננו משא ומתן אמיתי". כמו כן הוא האשים את ישראל וארצות הברית במעורבות ישירה במחאות במדינה לטובת ה"מתפרעים".

על פי דיווח בעיתון Ensaf News מפיו של גורם בעל קשרים הדוקים למוסדות ביטחון איראניים, בין ארצות הברית ואיראן מתנהלות "שיחות ישירות או עקיפות במדינה שלישית", אך הוא הטיל ספק ביעילותן למניעת מלחמה, אותה תיאר כ"סבירה מאוד".