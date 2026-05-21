דיווח: המודיעין האמריקני מעריך שהצבא האיראני משתקם מהר יותר ממה שהוערך בתחילה
לפי גורמים אמריקנים, טהרן חידשה חלק מייצור הכטב"מים כבר במהלך הפסקת האש • במודיעין מעריכים כי איראן עשויה לשקם את יכולות התקיפה בתוך חודשים ספורים בלבד • "האיראנים עברו את כל לוחות הזמנים שהערכנו"
איראן חידשה חלק מייצור הכטב"מים שלה במהלך הפסקת האש האחרונה, כך דווח היום (חמישי) ברשת CNN, שציטטה מקורות המעורים בהערכות המודיעין האמריקאיות.
>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<
לפי הדיווח, במודיעין האמריקאי מזהים קצב התאוששות מהיר מהצפוי של היכולות הצבאיות האיראניות שנפגעו בתקיפות האמריקאיות והישראליות. ארבעה מקורות אמרו לרשת כי טהרן הצליחה להתארגן מחדש במהירות גבוהה יותר מההערכות הראשוניות של קהילת המודיעין.
גורם אמריקני בכיר צוטט אומר כי חלק מההערכות מצביעות על כך שאיראן עשויה לשקם באופן מלא את יכולות התקיפה שלה בתחום הכטב"מים כבר בתוך שישה חודשים. "האיראנים עברו את כל לוחות הזמנים שהיו לקהילת המודיעין להתארגנות מחדש", אמר הבכיר.
במקביל, בפנטגון ניסו לשדר מסר מרגיע. דובר משרד ההגנה האמריקאי, שון פרנל, אמר ל-CNN כי "הצבא האמריקני הוא החזק ביותר בעולם ויש לו את כל מה שהוא צריך לבצע בזמן ובמקום שבו יבחר הנשיא".
לדבריו, ארצות הברית ממשיכה לשמור על "ארסנל עמוק של יכולות כדי להגן על כוחותיה ועל האינטרסים שלה ברחבי העולם".