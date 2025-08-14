דיווח: חמינאי מוכן לחדש את שיחות המשא ומתן עם ארה"ב

מומלצים -

ההנהגה הפוליטית באיראן רואה בשיחות עם ארצות הברית כאפשרות היחידה למנוע הסלמה נוספת ואיום קיומי על המדינה, כך אמרו היום (חמישי) שלושה מקורות איראנים לרויטרס. "המנהיג העליון, עלי חמינאי, וההנהגה הדתית במדינה הגיעו לקונצנזוס בנוגע לחידוש המשא ומתן בנושא הגרעין, ומייחסים לו חשיבות מכרעת לשימור הרפובליקה האסלאמית", הסבירו.

בתוך כך, ביום שלישי האחרון פרסם ראש הממשלה בנימין נתניהו פנייה ישירה בוידאו לעם האיראני, בה האשים את הנהגת המדינה בהבאת "מלחמת 12 הימים" ובהידרדרות המצב הכלכלי וההומניטרי במדינה. "הכל קורס - אין מים נקיים לילדים, יש חום כבד, אינפלציה וחוסר חשמל", אמר נתניהו, כשהוא מצטט דברים שאמר לאחרונה נשיא איראן על משבר המים הצפוי.

נתניהו פרסם את הסרטון יום אחרי שנשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, בנאום נדיר, חשף את המשברים העמוקים בהם מצויה איראן בשבועות האחרונים ואפילו העביר ביקורת על חוקי החיג'אב הנוקשים. בהתבטאות נדירה, חשף פזשכיאן את הבצורת הקשה והמחסור במים במדינה והעביר ביקורת על ניסיונות משמרות המהפכה לחפות על המשבר באמצעות מכליות מים.