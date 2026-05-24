הארכת הפסקת האש ומסירת האורניום: הפרטים מההסכם המסתמן בין ארה"ב לאיראן

פרטים נוספים מההסכם שארצות הברית ואיראן קרובות לחתום עליו התפרסמו הבוקר (ראשון). בין היתר, כולל את הארכת הפסקת האש למשך 60 יום, פתיחה מחדש של מיצרי הורמוז, מתן אפשרות לאיראן למכור נפט וקיום משא ומתן על הגבלת תוכנית הגרעין שלה.

וושינגטון וטהרן יחתמו על מזכר הבנות שיימשך 60 יום וניתן להאריכו בהסכמה הדדית. במהלך תקופה זו, מיצרי הורמוז יהיו פתוחים ללא תשלום, ואיראן תסכים להסיר מוקשים ולאפשר מעבר ספינות. במקביל, ארה"ב תסיר את המצור על נמלי איראן ותוציא כמה ויתורים על סנקציות כדי לאפשר לטהרן למכור נפט.

טיוטת מזכר ההבנות כוללת התחייבויות מצד איראן לא לחתור לפיתוח נשק גרעיני ולנהל משא ומתן על השעיית תוכנית ההעשרה שלה. ההסכם שכנראה הושג ישפט על פי הפרמטרים האלו: פירוק מלא של תשתיות, הוצאת האורניום המועשר, פיקוח הדוק, עצירת העשרה ארוכת טווח. אם אחד מהסעיפים חסר, זה ניצחון איראני ותעודת הישרדות מרשימה.

נזכיר כי הלילה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע שההסכם עם איראן "נידון ברובו, בכפוף לסיומו. היבטים ופרטים סופיים של העסקה נמצאים כעת בדיונים, ויפורסמו בקרוב".

בהודעה שפרסם ברשת החבתית truth כתב טראמפ כי הוא נמצא בחדר הסגלגל בבית הלבן, שם ניהל שיחה "טובה מאוד" עם מדינות ערב. עוד הוסיף טראמפ כי הוא שוחח עם נתניהו וגם שיחה זו עברה ב"צורה טובה מאוד".

לסיום חתם נשיא ארצות הברית את הודעתו והודיע כי "היבטים ופרטים סופיים של העסקה נמצאים כעת בדיונים, ויפורסמו בקרוב. בנוסף לאלמנטים רבים אחרים של ההסכם, מצר הורמוז ייפתח".