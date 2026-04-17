מקור ביטחוני פקיסטני הביע הבוקר (שישי) אופטימיות בשיחה עם סוכנות הידיעות "רויטרס" בנושא עתיד המשא ומתן כי ארצות הברית לאיראן.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

"ההסכם בין ארצות הברית לאיראן קרוב - והשיחות נמצאות בשלב הסופי", ציין המקור, "המגעים הדיפלומטיים בין הצדדים נמשכים באמצעות ערוצים אחוריים, בתיווך פקיסטני, כאשר במקביל ישנם מגעים ישירים בין הצוותים הטכניים". הוא הוסיף: "סבב השיחות הבא ייערך בסימן טקס חתימה על הסכם".

במקביל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הביע ביטחון ביכולת להגיע בקרוב להסכם לסיום המלחמה עם איראן - ודחק בחיזבאללה לנצור את האש עם כניסתה לתוקף של הפסקת האש. "הפגישה הבאה בין ארצות הברית לאיראן עשויה להתקיים בסוף השבוע הקרוב", אמר לעיתונאים, "ניתן יהיה להאריך את הפסקת האש בת השבועיים - אך ייתכן שלא יהיה בה צורך, שכן טהרן מעוניינת בעסקה".

עוד הוסיף: "אנחנו הולכים לראות מה יקרה. אבל אני חושב שאנחנו קרובים מאוד לחתימה על עסקה עם איראן, אם יושג הסכם, והוא ייחתם בבירת פקיסטן, איסלאמבאד, ייתכן שאסע לשם לרגל האירוע המיוחד". מספר שעות לאחר מכן, בעת שהייתו בלאס וגאס, אמר: "המלחמה צריכה להסתיים בקרוב מאוד".

ב"פוליטיקו" דווח כי טראמפ, המתמודד בימים אלה עם עליות מחירים וצניחה בסקרים - עשוי להיות פתוח יותר לפחות לחלק מדרישותיה של טהראן מכפי שעמדתו הפומבית מרמזת. בכיר במפרץ המעורה בפרטי שיחות המשא ומתן העריך: "הוא יסכים ליותר פשרות, כי הוא רוצה נואשות שזה יסתיים".

לדבריו, טראמפ רציני לגבי השיחות ורוצה מאוד שזה ייגמר, אבל האיראנים מסרבים עד כה לתת לו את מה שהוא צריך כדי לשמור על כבודו ולצאת מהאירוע.

עוד דווח, כי טראמפ נראה כמי שפוסל את הרעיון של עסקה שעשויה לכלול הקפאה של היכולת האיראנית להעשיר אורניום במשך 20 שנים - אך פסל במפורש רק את האפשרות שטהרן תשיג נשק גרעיני. למעשה, אמש הוא לא אמר באופן מפורש כי איראן לא תוכל להעשיר אורניום.

אולם, על פי שני גורמים המעורים בשיחות, "הקפאה ל-20 שנה היא למעשה ההצעה של הממשל, ומהווה נדבך מרכזי בתוכנית 14 הנקודות של ארצות הברית. לדברי השניים, איראן הציעה רק הפסקה של חמש שנים. לצד זאת, טראמפ דורש גם שאיראן תסכים לוותר על מלאי האורניום המועשר חלקית שברשותה, שיוכל להימסר למדינה שלישית מוסכמת, כך אמרו שני האנשים.

בתוך כך, רשת CNN האמריקנית דיווחה כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עוקב מקרוב אחר השיחות הללו, ואופן פעילותו והתקדמותו של סגנו ג'יי.די ואנס, שהוביל את המשלחת האמריקנית לשיחות. שלושה אנשים המעורים בשיחות חשפו כי טראמפ מברר עם חברים ויועצים שונים - כיצד היו מדרגים את תפקודו של ואנס.

עוד נטען כי טראמפ תהה בקול "כיצד הם חושבים שוואנס משתווה למזכיר המדינה מרקו רוביו", שנתפס כיריב פוטנציאלי לוואנס לתואר המועמד הרפובליקני בבחירות לנשיאות ארצות הברית בשנת 2028.

כאמור, טראמפ - ששוחח עם ואנס כ-12 פעמים במהלך סבב השיחות הראשון שנערך באיסלאמבאד הבהיר כי הוא בוחן את האירועים וההתפתחויות השונות. "אני אאשים את ואנס אם זה (הסכם מול איראן) לא יקרה", אמר במהלך ארוחת צהריים לציון חג הפסחא, "אם הסכם כן יושג - אקח את כל הקרדיט".