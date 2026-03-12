תאונה אווירית: מטוס תדלוק אמריקני שפעל במסגרת המבצע באיראן התרסק בעיראק

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב הודיע כי מטוס תדלוק מסוג "KC-135" התרסק במהלך טיסה במערב עיראק • עוד נמסר כי מתקיימים מאמצים לחילוץ הצוות

ברק בטש ■ כתב החוץ 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה