תאונה אווירית: מטוס תדלוק אמריקני שפעל במסגרת המבצע באיראן התרסק בעיראק
פיקוד המרכז של צבא ארה"ב הודיע כי מטוס תדלוק מסוג "KC-135" התרסק במהלך טיסה במערב עיראק • עוד נמסר כי מתקיימים מאמצים לחילוץ הצוות
ברק בטשכתב החוץ
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
מטוס תדלוק אמריקני שפעל במסגרת המבצע באיראן התרסק היום (חמישי) בעיראק בעקבות תאונה אווירית.
מפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית נמסר: "מודעים לאובדן מטוס תדלוק אמריקני מדגם KC-135. התקרית התרחשה במרחב אווירי ידידותי במהלך מבצע ׳זעם אפי׳, ומאמצי החילוץ נמשכים. שני מטוסים היו מעורבים בתקרית - אחד המטוסים התרסק במערב עיראק, והשני נחת בשלום".
"הדבר לא נבע מאש עוינת או מאש ידידותית", הדגישו בפיקוד המרכז של ארה"ב, "מידע נוסף יפורסם ככל שהמצב יתפתח. אנו מבקשים סבלנות מתמשכת לאסוף פרטים נוספים ולספק בהירות למשפחות אנשי השירות".
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות