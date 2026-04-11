פניו של מוג'תבא הושחתו: התיאור המפורט ביותר של מצב המנהיג

המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, סובל מפציעות קשות לאחר התקיפה האווירית שהרגה את אביו עלי בתחילת המלחמה, כך דווח הבוקר (שבת) ב"רויטרס" מפי שלושה אנשים גורמים המעורים בפרטים, במה שנראה כתיאור המפורט ביותר של מצבו של המנהיג עד כה. עם זאת, בסוכנות הידיעות הדגישו שלא יכלו לאמת את התיאורים.

לפי הדיווח, פניו של מוג'תבא הושחתו בתקיפה על מתחם המנהיג העליון במרכז טהרן והוא סבל מפגיעה משמעותית ברגל אחת או בשתיים.

בן ה-56 מתאושש מפצעיו ונשאר חד נפשית, על פי המקורות, שביקשו להישאר בעילום שם כדי לדון בנושאים רגישים. כמו כן, הוא משתתף בפגישות עם בכירים באמצעות שיחות ועידה קוליות ועוסק בקבלת החלטות בנושאים מרכזיים, כולל המלחמה ומשא ומתן עם וושינגטון.