טראמפ מחזק את הכוח במזרח התיכון - האם זה סימן לתקיפה באיראן?

ארצות הברית ממשיכה לחזק גם היום (חמישי) את נוכחותה הצבאית במזרח התיכון עם פריסת שתי נושאות מטוסים - USS Abraham Lincoln ו-USS Gerald R. Ford - כל אחת מצוידת בכ-90 כלי טיס וצוותי משחתות.

בנוסף, בין שלוש לחמש משחתות פרוסות בים סוף ובים הערבי, ובבסיסים האמריקניים באזור ממתינים על הקרקע עוד מאות מטוסי קרב, לוחמה אלקטרונית, מטוסי תדלוק ותובלה.

דיווחים זרים מציינים גם את הזרמת מטוסי חמקן F-35 ו-F-22, שמסוגלים לחדירה עמוקה לשטח אויב, בעוד שמפציצי B2 עדיין אינם נראים באזור. עם זאת, בפעם הקודמת שטראמפ תקף יעדים באיראן הם המריאו ישירות מארצות הברית.

ב-2003, במלחמת עיראק, פרסה ארצות הברית שש נושאות מטוסים עם קבוצות התקיפה שלהן ומעל 1,200 כלי טיס, לצד כוח יבשתי אדיר של חצי מיליון איש. הפעם, למרות שהכוחות גדולים ומרשימים, המומחים מסמנים הבדל במבנה הכוח ובאסטרטגיה.

כעת נשאר השאלה הגדולה: האם טראמפ ילחץ על ההדק? מה שברור - למעצמה יש עם מה לעבוד, ויש הרבה מזה.

מייקל אורן, שגריר ישראל בארצות הברית לשעבר, אומר: "זה לא דומה למה שקרה בעיראק - הפריסה נראית שונה, האסטרטגיה שונה, אבל הכוח שיש לנשיא בהחלט מאפשר לו לשקול פעולות משמעותיות".