חמינאי: "הבעת נאמנות לרפובליקה האיסלאמית תביא לנסיגת האויב"

המנהיג העליון של איראן, האייתוללה עלי חמינאי, נשא היום (שני) נאום לציון יום הניצחון למהפכה האיסלאמית, בו התייחס למחאות הנרחבות שאירעו במדינה במהלך החודש שעבר, בהן נהרגו על פי הדיווחים עשרות אלפים.

בנאומו השווה חמינאי את ההפגנות שהביאו להפלת משטר השאה במסגרת המהפכה האיסלאמית ב-1979 לעצרת התמיכה שארגנה הרפובליקה האיסלאמית בחודש שעבר, כאשר המחאות באיראן היו בשיאן. חמינאי קרא לעם האיראני להשתתף בצעדות תמיכה במשטר ולהראות לו נאמנות, כי אלו "יביאו לנסיגת האויב משאיפותיו התוקפניות כלפי איראן והאינטרסים הלאומיים שלה".

כמו כן קרא חמינאי לאחדות בעם האיראני, על רקע המחאות במדינה: "כוח לאומי, לפני שהוא מקושר לטילים ולמטוסים, קשור לרצון ולחוסן של העם. גרמו לאויב להתייאש. כל עוד האויב לא יתייאש, העם יישאר פגיע לפגיעה ולהטרדה. יש להניע את האויב לייאוש, וייאוש האויב תלוי באחדותכם".

הנאום של חמינאי שודר בטלוויזיה והועבר ממקום סגור. כזכור, בשל האיומים מתקיפה אמריקנית, חמינאי ממעט בהופעות פומביות, ואף נכנס לבונקר ממוגן לפני מספר שבועות.

בתוך כך, שיחות המשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן נמשכות, ומחר צפוי להגיע לעומאן יו"ר המועצה האיראנית העליונה לביטחון לאומי ויועצו של חמינאי, עלי לאריג'אני. עם זאת, בצעד דומה לזה של השליח האמריקני למזרח התיכון, סטיב וויטקוף, שר החוץ האיראני הצטלם על רקע ספינת מלחמה איראנית.