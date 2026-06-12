נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חזר בו אמש (חמישי) מהתוכניות לתקיפה צבאית באיראן לאחר שורת שיחות שקיים עם מנהיגי קטאר, איחוד האמירויות ופקיסטן, שהבטיחו כי פריצת דרך דיפלומטית נמצאת בהישג יד, כך לפי דיווח באתר "פוליטיקו".

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על פי הדיווח, אמיר קטאר תמים בן חמד א-ת'אני, נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד ושר ההגנה הפקיסטני אסים מוניר שוחחו עם טראמפ שעות לאחר שאיים לפגוע באיראן "בצורה קשה מאוד". לדבריהם, טהרן הייתה מוכנה להתקדם לעבר הסכם ראשוני שיוביל למשא ומתן רחב יותר.

לפי גורמים אמריקנים, ההבטחות שהועברו דרך המדינות המתווכות שכנעו את טראמפ להשהות את התקיפה המתוכננת. בהמשך אף הצהיר הנשיא כי "הגענו להסדר נהדר" וכי ייתכן שההסכם יושלם כבר במהלך סוף השבוע.

עם זאת, בטהרן נשמעו מסרים זהירים יותר. דובר משרד החוץ האיראני הבהיר כי למרות התקדמות במגעים, טרם הושגו הסכמות סופיות וכי איראן לא תוותר על "הקווים האדומים" שלה.

לפי הדיווח, ההבנות המסתמנות עוסקות בשלב ראשון בפתיחת מצר הורמוז ובסיום המשבר סביב נתיב השיט האסטרטגי, בעוד שהדיונים המורכבים יותר על תוכנית הגרעין האיראנית צפויים להתקיים רק בהמשך.

עוד דווח כי במסגרת השיחות נבחנת אפשרות לאפשר לאיראן גישה חלקית לנכסים מוקפאים בהיקף של יותר מ-16 מיליארד דולר, באמצעות מנגנונים שיאפשרו שימוש מוגבל בכספים מבלי להסיר באופן רשמי את הסנקציות האמריקניות.

במקביל, ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם טראמפ והדגיש כי כל הסכם עתידי חייב לכלול את פירוק תשתיות הגרעין, הוצאת החומר המועשר מאיראן, הגבלות על תוכנית הטילים והפסקת התמיכה בארגוני הטרור באזור.