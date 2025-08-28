האו"ם נכנע ללחץ הישראלי: מנדט יוניפי"ל יסתיים בסוף 2026

מומלצים -

מועצת הביטחון של האו"ם החליטה היום (חמישי) על פירוק ארגון יוניפי"ל. ההחלטה נתקבלה בהתאם למדינת ישראל - כאשר במקביל לבנון בירכה על ההחלטה להאריך את מנדט הארגון עד לסוף חודש דצמבר 2026. משמעות ההחלטה היא, שחייליו יתפנו מלבנון במהלך שנת 2027.

כאמור, במשרד החוץ ציינו כי הארגון נכשל כשלון חרוץ בכך שלא מנע מחזבאללה להתעצם צבאית לאורך שנים באזור הפעילות שלו. עוד נמסר כי הדיווחים של יוניפי"ל למועצת הבטחון לא שיקפו את המציאות בשטח ואת היקף התעצמות חזבאללה ויצרו מצג שווא של יציבות מדומה.

"לפיכך החלטת מועצת הביטחון לבצע פינוי מסודר והדרגתי של הכוח היא החלטה נכונה אשר תתרום ליציבות האזורית. על ממשלת לבנון מוטלת האחריות לנצל את ההזדמנות ההיסטורית ולממש ריבונותה באופן מלא", נכתב

שר החוץ גדעון סער הוסיף: "ישראל מעריכה את עמדתה של ארצות הברית, ואת עמדתו של מזכיר המדינה רוביו בפרט, שאפשרו להגיע לתוצאה זו. מעורבותה של ארה"ב בעיצוב סביבה בטחונית טובה יותר עבור מדינות האזור היא מבורכת. ההתפתחויות האחרונות בלבנון הן התפתחויות חיוביות. ישראל תמשיך לוודא שלא תהיה שחיקה בהישגים ושבטחון תושבי הצפון יהיה מובטח".

בתוך כך, התקשורת הלבנונית דיווחה כי ראש הממשלה נוואף סלאם בירך על ההחלטה להאריך את מנדט הכוח עד ל-31 בדצמבר 2026. "החלטת מועצת הביטחון חידשה את קריאתה לישראל להסיג את כוחותיה מחמש העמדות שהיא עדיין תופסת בלבנון", אמר.