מחלקת המדינה של ארצות הברית הודיעה הלילה (בין רביעי לחמישי) כי ישראל ולבנון הסכימו על יישום הפסקת האש ולהמשיך במשא ומתן ישיר בתיווך אמריקני. מוקדם יותר טראמפ אמר: "המו"מ עם איראן יכול לקרות בסוף השבוע. מנסה להפריד בין סוגיית פתיחת מצר הורמוז לבין העימות בלבנון"

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