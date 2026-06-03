ישראל ולבנון הסכימו על יישום הפסקת האש, שמותנה בהפסקת הירי של חיזבאללה | עדכונים שוטפים

ארצות הברית הודיעה כי ישראל ולבנון הסכימו על יישום הפסקת האש במסגרתו חיזבאללה ייסוג ויפסיק לירות, והמשא ומתן הישיר יימשך • טראמפ: "מנסה להפריד בין סוגיית פתיחת מצר הורמוז לבין העימות בלבנון"

כתבי i24NEWS
כתבי i24NEWS
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לוחמי צה"ל בדרום לבנון
לוחמי צה"ל בדרום לבנוןדובר צה"ל

מחלקת המדינה של ארצות הברית הודיעה הלילה (בין רביעי לחמישי) כי ישראל ולבנון הסכימו על יישום הפסקת האש ולהמשיך במשא ומתן ישיר בתיווך אמריקני. מוקדם יותר טראמפ אמר: "המו"מ עם איראן יכול לקרות בסוף השבוע. מנסה להפריד בין סוגיית פתיחת מצר הורמוז לבין העימות בלבנון"

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כוויית מפרסמת סרטון של הפגיעה בשדה התעופה בלילה של יום שלישי, על ידי כטב"מים וטילים איראנים. טראמפ אמר על המתקפה מוקדם יותר: ראיתי את הפגיעה בשדה התעופה, לא נראה כ"כ נורא (עמיחי שטיין)

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הפגיעה בשדה התעופה בכווית ע"י כטב"מים וטילים איראנים

בתום סבב השיחות: ישראל ולבנון הסכימו על יישום הפסקת האש. חיזבאללה ייסוג צפונית לליטני ויפסיק את האש, המו"מ הישיר בין ישראל ללבנון יימשך (ברק בטש)

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