הכוח הביטחוני החדש בעזה: ארגוני פשע וסוחרי סמים

הבית הלבן רוצה לגייס ארגוני פשיעה וכנופיות סחר בסמים כדי להקים את כוח המשטרה החדש בעזה, כך חשף הבוקר (רביעי) הטלגרף הבריטי.

הממשל האמריקני הציג תוכניות לכוח ביטחוני חדש שיאויש במידה רבה על ידי חברים במיליציות חמושות קיימות המתנגדות לחמאס, כך לפי כמה גורמים מערביים.

עם זאת, הרעיון להשתמש בחלק מחבריהן כחלק מכוח שלום הנתמך על ידי ארצות הברית עורר התנגדות מצד מפקדים אמריקנים בכירים, שחוששים שתהליך השלום של טראמפ לא יעבוד ללא שותפי ביטחון אמינים. בריטניה, צרפת ומדינות נוספות הביעו גם הן דאגה מהמהלך.

כזכור, במהלך השנה שעברה פורסם כי ישראל חימשה בזמן המלחמה ולפניה מיליציות אופוזיציה ברצועת עזה הנלחמות בארגון הטרור חמאס, בהן מיליציית אבו-שבאב.