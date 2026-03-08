גורם ישראלי ל-i24NEWS: איחוד האמירויות תקפה באיראן

איחוד האמירויות תקפה מתקן התפלה באיראן, כך אמר היום (ראשון) גורם ישראלי המעורה בפרטים ל-i24NEWS.

מאז החל מבצע "שאגת הארי", איראן תקפה גם את מדינות המפרץ - כאשר איחוד האמירויות היא המדינה שספגה הכי הרבה טילים וכטבמ"ים מצד איראן עד כה.

חבר המועצה הפדרלית לשעבר באיחוד האמירויות, דראר באלהול אל-פלאסי, שוחח ביום חמישי האחרון עם i24NEWS והתייחס להסלמה מול טהרן. "זו הוכחה לכך שאיראן איבדה את האמינות שלה. אף אחד כבר לא מאמין באיראן. אתמול הם דיברו על שלום - היום בלילה הם הפציצו אותנו", אמר.