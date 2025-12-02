מקנאים? בחיזבאללה מעוניינים ב"נורמליזציה" עם סעודיה
באופן חריג, קרא נעים קאסם לפתיחת דף חדש עם המדינה - לאחר שבעבר קרא נסראללה למוחמד בן סלמאן טרוריסט • ברוך ידיד עם הפרטים על ההתקרבות בין השניים, וגם: הפגישה בין הממונה על "תיק לבנון" - למספר 2 בארגון
ברוך ידידפרשן לענייני ערבים
1 דקות קריאה
באופן חריג, מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם קרא לפני מספר שבועות לפתיחת דף חדש עם סעודיה - לאחר שנסראללה קרא בעבר למוחמד בן סלמאן טרוריסט. הפרשן לענייני ערבים ברוך ידיד הביא הערב (שלישי) במהדורה המרכזית את האירועים האחרונים שהתרחשו במדינה, בהם הפגישה בין הממונה על תיק לבנון - לבין מספר 2 בחיזבאללה, ובכירים בתנועת אמל השיעית.
