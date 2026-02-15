איתות לאיראן: סעודיה מינתה לראשונה בהיסטוריה שר מוסלמי שיעי

בצעד חסר תקדים בהיסטוריה של הממלכה, אישרה סעודיה את מינויו של פאהד בן עבד אלג'לאל בין עלי אלסייף לתפקיד שר ההשקעות. מדובר בפעם הראשונה שמוסלמי שיעי ממונה לתפקיד שר בממשלה הסעודית, מהלך המהווה דרמה פוליטית ודתית משמעותית.

המינוי נוגע בליבת הסכסוך המכונן של האסלאם בין הסונה לשיעה, ומגיע בזמן שבו איראן השיעית ממשיכה להחזיק בחזון ארוך טווח לערעור שלטון בית סעוד והשתלטות על המקומות הקדושים במכה.

המינוי נחשב למפתיע במיוחד לאור העובדה שהמיעוט השיעי בסעודיה, המהווה בין 15% ל-18% מהאוכלוסייה ומתרכז במזרח המדינה, סבל לאורך השנים מדיכוי תחת הממסד הדתי הקיצוני ואף מהוצאות להורג של אנשי דת שיעים משפיעים. המהלך הנוכחי נתפס כאיתות ישיר לטהראן, כחלק מהניסיון הסעודי להראות כי הם אינם פועלים נגד השיעה כדת, אלא דוגלים באחווה פנים-איסלאמית, למרות היריבות המרה בין המדינות.

ההערכה היא כי מדובר ב"קריצה כפולה" של ריאד; מצד אחד, ניסיון פיוס מול איראן לאחר שנים של קריאות לתקוף אותה, ומצד שני, ביטוי לחשש הסעודי מפני שינוי מאזן הכוחות האזורי.

בשכונה המזרח-תיכונית, שבה היחסים מנוהלים מתוך פחד קיומי ורצון לשליטה, הסעודים חוששים כי החלשת איראן תאפשר לישראל לתפוס את מקומה ככוח הדומיננטי במרחב.

