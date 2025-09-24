השליח טום ברק: סוריה וישראל קרובות להסכם "הפחתת מתיחות"

מומלצים -

השליח המיוחד של ארצות הברית לסוריה, טום ברק, אמר הלילה (בין שלישי לרביעי) כי סוריה וישראל קרובות להגיע להסכם "הפחתת מתיחות". במסגרת ההסכם, ישראל תעצור את התקיפות - בעוד שסוריה תסכים לא להציב נשק כבד בסמוך לגבול עם ישראל.

לדבריו של ברק, ההסכם ישמש כצעד ראשון לקראת ההסכם הביטחוני ששתי המדינות מנהלות עליו משא ומתן. ברק הוסיף כי הנשיא טראמפ לחץ מאוד להכריז על הסכם מקיף עוד השבוע - אבל הצדדים הבינו שזה לא יתאפשר בגלל לוחות הזמנים וראש השנה.

בתוך כך, נשיא סוריה, אחמד א- שרע, דיבר לפני השליח ברק בעת עצרת האו"ם בניו יורק ואמר כי "אנחנו מפחדים מישראל, אנחנו חוששים ממנה - ולא להיפך".

גורם ישראלי בכיר מסר אתמול ל-i24NEWS כי ישנה "היתכנות גבוהה לפגישה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא סוריה אחמד א-שארע בוושינגטון ביום שני".

בשבוע שעבר גורם סורי המקורב לא-שרע, מסר ל-i24NEWS כי בשבועיים האחרונים חלה התקדמות משמעותית מאוד בדרך לחתימה על הסכם ביטחוני בין ישראל למדינתו. לדבריו אין לפסול גם פגישה משולשת ישראלית-סורית-אמריקנית. במקביל, דיווח סורי מפי מקור דיפלומטי כי פגישה ישראלית-סורית תתקיים מחר בבאקו, בירת אזרבייג'אן.