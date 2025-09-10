התריעו מראש: האזהרה שהעבירה מצרים לבכירי החמאס

מומלצים -

העיתון הלבנוני "אל-אח'באר" דיווח הבוקר (רביעי) כי הרשויות המצריות, המנהלות יחד עם קטאר את התיווך במגעים לעסקת חטופים, דנו בשבועיים האחרונים עם גורמים בחמאס אודות הסיכונים הביטחוניים המאיימים על מנהיגי התנועה מחוץ לשטחים הפלסטיניים, ובמיוחד בלבנון ובטורקיה.

עם זאת, לפי העיתון, בדוחא ובקהיר היו המומים מביצוע ניסיון החיסול במיוחד לאור העובדה כי התקיפה התבצעה בתוך קטאר המתווכת. בנוסף, לטענתם, וושינגטון הודיעה לקטארים על התקיפה כעשר דקות לאחר שהתרחשה, ולא התריעה לפני התקיפה כפי שטענו האמריקנים.

i24NEWS

כזכור, המבצע המשותף של צה"ל ושב"כ נגד בכירי ארגון הטרור, יצא אתמול לפועל בסביבות השעה ארבע אחר הצהריים, במסגרתו כעשרה מטוסי חיל האוויר תקפו מבנה בו שהו בכירי הארגון בדוחא, בירת קטאר. עדיין לא ברור האם אחד או יותר מבכירי הארגון ששהו במבנה שהותקף אכן נפגעו, וארגון הטרור אכן מכחיש את עצם חיסול בכיריו.

גורם ביטחוני אמר לאחר התקיפה ל-i24NEWS: "כרגע זה נראה טוב. מדובר בשורת מחבלים עם דם של אלפים ישראלי על הידיים, שעסקו בהכוונת טרור, שהיו סרבנים בעמדות שלהם במשא ומתן - הם לא אמרו כן לעסקה במשך קרוב לשנה".