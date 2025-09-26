דיווח: איראן מאיצה עבודות בנייה באתר תת-קרקעי סמוך לנתנז

איראן האיצה בחודשים האחרונים את עבודות הבנייה באתר תת-קרקעי מסתורי, כך דווח היום (שישי) ב”וושינגטון פוסט”. לפי הדיווח, הממצאים מעלים כי טהרן לא הקפיאה לחלוטין את פעילותה בתוכנית הגרעין שלה, אלא ייתכן שהיא משקמת אותה. המידע מבוסס על ניתוח עצמאי של תמונות לוויין חדשות.

העבודות מתבצעות במתחם המכונה “הר המכושים”, שם החלו כבר ב-2020 מהנדסים איראנים לחצוב מנהרות עמוקות אל תוך רכס הרי זגרוס - כקילומטר וחצי דרומית לאתר הגרעיני המרכזי של איראן בעיירה נתנז.

בתוך כך, במהלך ביקורו בארצות הברית, ראש הממשלה נתניהו ידון עם הנשיא טראמפ בניסיונות האיראנים לחדש את תוכנית הטילים הבליסטיים והגרעין, כך על פי גורם ישראלי.

בימים האחרונים פרסמה סוכנות הידיעות AP צילומי לוויין המעידים כי איראן החלה לשקם את אתרי הייצור המשמשים לפיתוח טילים בפרצ’ין ובשאהרוד. בפרצ’ין, נראה כי מבני ערבוב הדלק נמצאים בתהליך תיקון, ובשאהרוד מתבצע שיקום דומה של מבני ערבוב ומבנים נוספים.

לאיראן קיים מחסור במרכיב קריטי - מערבלים פלנטריים הנחוצים לייצור דלק מוצק - מה שמקשה על חידוש פעילות המתקנים.

טילים מבוססי דלק מוצק ניתנים לשיגור מהר יותר מטילים מבוססי דלק נוזלי, שיש למלאם סמוך מאוד לשיגור. המהירות הזו עלולה להיות ההבדל בין שיגור מוצלח לבין השמדת הטיל במתקן השיגור - כפי שאירע במהלך המלחמה עם ישראל.

בסיום המלחמה עם איראן הצהיר ראש הממשלה נתניהו: "הורדנו לטמיון את פרויקט הגרעין האיראני. אם מישהו באיראן ינסה לשקם את הפרויקט הזה - נפעל בנחישות למנוע כל ניסיון כזה". גם הנשיא טראמפ העביר מסר דומה, שלפיו אם איראן תחדש את תוכנית הגרעין - "נפעל נגדה שוב".