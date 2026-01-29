בעקבות המתיחות עם ארה"ב: צבא איראן מצטייד ב-1,000 רחפנים

סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" דיווחה היום (חמישי) כי מפקד צבא איראן הורה על תגבור הכוחות באלף רחפנים אסטרטגיים. כמו כן דווח על ידי סוכנות הידיעות AP כי איראן תקיים בשבוע הבא תרגיל אש חיה במיצרי הורמוז, דבר שייתכן ויפריע לתנועה בנתיב הסחר. באיראן העבירו התראה לספינות שבדרך לאזור.

ההוראה של מפקד צבא איראן מצטרף לשורת צעדי ההיערכות במדינה לקראת תקיפה אמריקנית, בהם תגבור פריסת כוחות משמרות המהפכה לאורך חופיה הדרומיים של איראן במפרץ הפרסי, בדגש על מיצר הורמוז, ופריסת סוללות טילים נגד ספינות, כהגברת המוכנות לקראת תקיפה אמריקנית הכוללת פלישה קרקעית, כך על פי מקורות מודיעיניים במפרץ הפרסי. כמו כן דווח כי נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, הורה על האצלת סמכויות לראשי הפרובינציות במדינה כדי להקל על העברת סחורות חיוניות ברחבי המדינה.

בתוך כך נמשכים המאמצים מצד מדינות במזרח התיכון על מנת למנוע תקיפה אמריקנית באיראן. בטורקיה דווח היום כי נשיא המדינה רג'פ טאיפ ארדואן הציע לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לקיים פגישה משולשת עם נשיא איראן. על פי הדיווח, טראמפ לא שלל את ההצעה, אך לא התקבלה התייחסות להצעה מצד איראן.

כמו כן, שר ההגנה הסעודי הגיע לוושינגטון במטרה להיפגש עם בכירים במערכת הביטחון האמריקנית כדי לנסות ולהביא את שתי המדינות לשולחן המשא ומתן. הביקור של שר ההגנה הסעודי מגיע אחרי שראש אמ"ן, אלוף שלומי בינדר, ביקר גם הוא בוושינגטון השבוע ונפגש עם בכירים במערכת הביטחון האמריקנית.

גם קטאר ועומאן מעורבות במאמצי התיווך בין איראן לארצות הברית, אך נראה כי שתי המדינות ממשיכות להתבצר כל אחת בעמדתה. על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, באיראן מתעקשים שלא להיכנס למשא ומתן תחת לחץ כדי שלא יאלצו להסכים לתנאים שתוכננו מראש על ידי ארצות הברית, ומסרבים לדון בסוגיית הטילים הבליסטיים.