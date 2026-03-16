מוג׳תבא מינה את מפקד משמרות המהפכה לשעבר ליועצו הצבאי

המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא חמינאי, מינה היום (שני) את מפקד משמרות המהפכה לשעבר, מוחסן רזאי, ליועצו הצבאי - כך דווח באל-חדת' הסעודי. אתמול כלי התקשורת הממלכתיים באיראן ציטטו את בכיר משמרות המהפכה לשעבר, שאמר כי מיצרי הורמוז "יישארו סגורים".

בשנים האחרונות כיהן רזאי כמזכיר המועצה האיראנית לאבטחת אינטרס המשטר, וכיום הוא חבר בה. בפועל המועצה אחראית לגשר וליישב חילוק דעות בין המג׳לס (הפרלמנט) לבין מועצת שומרי החוקה. המועצה היא גם גוף מייעץ למנהיג העליון.

לפני המהפכה האיראנית, רזאי היה חבר בקבוצת המורדים הגרילה האסלאמית מנסורון והצטרף למוג'אהדין של ארגון המהפכה האסלאמית בעקבות המהפכה. הוא היה גם אחד ממייסדי חיזבאללה, אוניברסיטאות רבות וכוחות משמרות המהפכה.