מסר לאיראן: וויטקוף וקושנר ביקרו בנושאת המטוסים לינקולן

שליחו המיוחד של הנשיא דונלד טראמפ למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, ויועצו של טראמפ, ג'ארד קושנר, ביקרו הבוקר (שבת) בנושאת המטוסים "אברהם לינקולן" הממוקמת בפרץ עומאן, לאחר שסיימו את השיחות עם איראן ביום שישי, כך לפי גורם אמריקני בכיר ושני מקורות אזוריים המעורים בנושא.

על פי הגורמים, וויטקוף וקושנר הוזמנו לבקר בנושאת המטוסים, שהיא חוד החנית של קבוצת התקיפה האמריקנית במזרח התיכון, על ידי מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, אדמירל בראד קופר. מטרת הנסיעה הייתה להביע תודה לחיילים האמריקאים באזור.

הביקור של וויטקוף וקושנר מגיע על רקע קיום השיחות עם איראן אתמול בעומאן, בהן השתתפו השניים, והוא מהווה מסר לאיראן. השיחות צפויות להימשך בתחילת השבוע הבא, כך על פי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בהתייחסות ראשונה של הנשיא האמריקני לשיחות, הוא אמר כי הן היו "טובות", וכי לאיראן "לא יהיה נשק גרעיני".

גם שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, התייחס לשיחות ואמר כי "הייתה אווירה חיובית, יש הסכמה להמשך שיחות".