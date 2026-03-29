גורם אמריקני: "עד השבוע הבא יהיו מספיק כוחות שיאפשרו את המבצע באיראן"

אלפי לוחמי מארינס וצנחנים צפויים להגיע למזרח התיכון • כל האופציות נבדקות, כולל פשיטות על חופי איראן ואי הנפט חארג' • ההחלטה הסופית תלויה בנשיא טראמפ

עמיחי שטיין ■ כתב לענייני דיפלומטיה
1 דקות קריאה
מטוסי קרב אמריקניים על נושאת המטוסים לינקולן, 13.03.2026פיקוד המרכז האמריקני

לפי גורמים אמריקנים המעורים בפרטי השיחות ששוחחו עם i24NEWS היום (ראשון), צבא ארצות הברית נערך להביא למזרח התיכון מספיק כוחות קרקעיים שיאפשרו מבצע משמעותי באיראן, אם יוחלט להפעיל את האופציה הזו. מדובר באלפי חיילי מרינס וצנחנים, כשבמקביל נשקלת הוספת עוד 10,000 חיילי חי"ר.

בין האופציות שהוצגו לנשיא, ישנם השתלטות על אי הנפט האיראני חארג' ופשיטות לאזורים סמוכים לחופי מיצרי הורמוז, במטרה למנוע מהאיראנים לירות לעבר ספינות מסחריות וצבאיות באזור. גורמים אמריקנים הבהירו כי מבצע כזה צפוי להימשך חודשים ולא מדובר בפלישה כוללת לאיראן.

לדברי הגורמים, כל ההחלטות עדיין תלויות בנשיא טראמפ, אך הכנת הכוחות מצביעה על רצינות והיערכות למספר תרחישים, בהתאם להתפתחויות הדיפלומטיות והצבאיות בשטח.

