ב"וול סטריט ג'ורנל" דווח הבוקר (רביעי) כי נציגים איראנים הבהירו לממשל טראמפ כי יש להם דרישות ב"רף גבוה" כדי להיכנס למשא ומתן על הפסקת אש. בין היתר, נטען כי משמרות המהפכה דרשו לסגור את כל הבסיסים האמריקניים במדינות המפרץ ופיצויים על התקיפות שבוצעו נגד איראן.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

עוד דווח כי באיראן דורשים "סדר חדש" במיצרי הורמוז כך שיתאפשר לאיראן לגבות אגרות מכלי שיט העוברים בנתיב, בדומה למה שמצרים עושה בתעלת סואץ. עוד דרשו ערבויות לכך שהמלחמה לא תתחדש ואף את הפסקת התקיפות הישראליות בלבנון נגד חיזבאללה.

אחרי שיתקבלו כל הדרישות הללו, במשמרות המהפכה ביקשו הסרה של כל הסנקציות על איראן ואף אישור למדינה לשמור על תוכנית הטילים ללא משא ומתן להגבלתה.

גורם אמריקני ששוחח עם ה"וול סטריט ג'ורנל" כינה את הדרישות הללו "מגוחכות ולא מציאותיות". לפי גורמים אמריקנים וערבים, העמדות הללו יקשו על הגעה להסכם עם טהר יותר מאשר לפני שטראמפ החל את המלחמה. הם ציינו כי המסרים הראשונים בסבב הדיפלומטי החדש הגיעו ממתווכים במזרח התיכון בסוף השבוע שעבר, וכי ארצות הברית ואיראן אינן בקשר ישיר.

בתוך כך, אמש דיווח כתבנו לענייני דיפלומטיה עמיחי שטיין, כי האיראנים הבהירו כי הם לא מעוניינים לנהל מו"מ מול וויטקוף וקושנר: "פעמיים ניהלנו איתם מו"מ וקבענו איתם פגישה נוספת - ואז הם באו והפציצו אותנו. הם שיקרו לו". זאת הסיבה שכרגע מרקו רוביו וסגן הנשיא ג'י די ואנס מעורבים במו"מ.

כזכור, אמש טראמפ אמר כי "האיראנים הסכימו לא להחזיק נשק גרעיני לעולם". עוד הוא טען כי "אנחנו משוחחים עם האנשים הנכונים באיראן, הם רוצים עסקה ומדברים בהיגיון".

הנשיא האמריקני הוסיף כי "יש לנו מנהיגים חדשים באיראן, אפשר לומר שזה שינוי משטר. הם נתנו לנו מתנה ששווה כמות משמעותית של כסף. המתנה מאוד משמעותית, וקשורה למצר הורמוז". לפי טראמפ, המתנה קשורה לנפט ולגז.