אירופה נלחמת בגרעין: "ממחר נחדש את הסנקציות על איראן"

דיווח ברויטרס: מדינות אירופה הודיעו היום (רביעי) כי יפעילו את מנגנון ה-SnapBack על איראן החל ממחר. משמעות המהלך היא חידוש הסנקציות על טהרן, כאשר התהליך יקח כ-30 ימים. בתקופת הזמן המדוברת, יימשכו הדיונים בין איראן למדינות אירופה, ולראשונה יהיה מרווח פעולה להגיע להסכם.

באירופה מנסים להכניס את איראן למשא ומתן כבר תקופה ארוכה, מאז מבצע "עם כלביא", גם בשליחות אמריקנית וגם שלהם כאיחוד אירופי והאו"ם. ברקע הדברים, עומדת החלטה 2231 של האו"ם אשר קובעת שברגע שאיראן לא משתפת פעולה עם הסכם הגרעין עד למועד מסוים, יש לפעול כנגדה.

הדד ליין הוא 18 באוקטובר. במהלך שיחל מחר נועד ללחוץ את איראן להסכם שיאפשר פיקוח חיצוני על מתקני הגרעין. הסנקציות צפויות להשפיע על כל היבטי הכלכלה האיראנית הכוללות: גז, חשמל, ייצוא ועוד - כשמצבה הכלכלי של המדינה ממילא קשה.

אתמול, קבוצה ראשונה של פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א) חזרה לאיראן. "המשא ומתן על הפיקוח התקדם. כמה נקודות עדיין לא פתורות, והן נדונות. הבדיקות צפויות להתחדש באתרים המוסמכים", אמר ל-i24NEWS גורם המעורה בפרטים.