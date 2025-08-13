ארדואן מתחמש – עד כמה זה מסכן את ישראל? | מיוחד
הצבא הטורקי מטפס לראש טבלת הכוחות בנאט"ו - ואנקרה שולחת מסר צבאי ברור לאזור • כתב i24NEWS עמיחי שטיין עם הסיבות למירוץ ההתחמשות חסר התקדים, ההיסטוריה - וכמה הוא צריך להדאיג אותנו
עמיחי שטייןכתב לענייני דיפלומטיה
1 דקות קריאה
עם חצי מיליון חיילים, צי ימי מתעצם ורכש מטוסי קרב חדישים - טורקיה מציגה עוצמה צבאית מרשימה. הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן חשף את נושאת המטוסים החדשה "אנדאלו", גאוות חיל הים הטורקי, ומקדם פרויקטים לפיתוח מטוסי קרב לא מאוישים וייצור עצמי של מערכות נשק - בדומה לרפאל הישראלית.
כתב i24NEWS עמיחי שטיין עם פרויקט מיוחד ומרתק על הסיבות למירוץ ההתחמשות חסר התקדים, ההיסטוריה - וכמה הוא צריך להדאיג את ירושלים.
