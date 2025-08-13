ארדואן מתחמש – עד כמה זה מסכן את ישראל? | מיוחד

מומלצים -

עם חצי מיליון חיילים, צי ימי מתעצם ורכש מטוסי קרב חדישים - טורקיה מציגה עוצמה צבאית מרשימה. הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן חשף את נושאת המטוסים החדשה "אנדאלו", גאוות חיל הים הטורקי, ומקדם פרויקטים לפיתוח מטוסי קרב לא מאוישים וייצור עצמי של מערכות נשק - בדומה לרפאל הישראלית.

כתב i24NEWS עמיחי שטיין עם פרויקט מיוחד ומרתק על הסיבות למירוץ ההתחמשות חסר התקדים, ההיסטוריה - וכמה הוא צריך להדאיג את ירושלים.