באיראן הזהירו את חמינאי: תקיפה אמריקנית עלולה להביא ל"נזק בלתי הפיך" לשלטון

ההנהגה האיראנית מודאגת מהאפשרות שתקיפה אמריקנית עלולה לשבור את אחיזת משטר האייתולות, תוך שהיא מניעה את הציבור הזועם לחזור לרחובות, כך לפי דיווח שפורסם היום (שני) ברויטרס.

בפגישות עם המנהיג העליון אייתוללה עלי חאמנאי נאמר לו כי הזעם הציבורי על דיכוי המחאות בחודש האחרון - שהיה העקוב מדם ביותר מאז המהפכה ב-1979 - הגיע לנקודה שבה פחד כבר אינו מרתיע את האזרחים. גורמים רשמיים הוסיפו כי "איראנים רבים מוכנים להתעמת שוב עם כוחות הביטחון, ולחץ חיצוני כמו תקיפה אמריקנית מוגבלת עלול לחזק את ההתקוממות ולגרום נזק בלתי הפיך למשטר".

הדיווח מציין כי כל התקוממות כזו בעקבות תקיפה תעמוד בניגוד לתגובת הציבור האיראני להתקפות קודמות על תוכנית הגרעין, שלא לוותה בהפגנות נגד הממשלה.

במקביל, המתח בין טהרן לוושינגטון גובר: הגעת נושאת מטוסים אמריקאית והגברת התמיכה בספינות מלחמה במזרח התיכון הרחיבו את יכולת הפעולה הצבאית של ארצות הברית, לאחר שאיימה שוב ושוב בהתערבות בעקבות דיכוי המחאות הקטלני.