מה קורה באיראן? העימותים לא פוסקים, מפגינים נהרגים - אך עתיד המחאה בספק

גל המחאות באיראן ממשיך להסלים כשהיום (חמישי) שני בני אדם נהרגו במהומות בעיר לורדגאן. לפי הדיווחים עשרות אלפי בני אדם יצאו לרחובות והמפגינים התאספו בכיכר הבסיג', כיכר העירייה ומול משרד מושל העיר לורדגאן. המחאות הסתיימו בסופו של דבר בהתערבות המשטרה. לפי הערכות לפחות ב-36 ערים באיראן החלו מחאות ביממות האחרונות, כשרבות מהן ספונטניות ולא מאורגנות מראש.

מה שמוביל את המחאות גם היום - המשבר הכלכלי, יוקר המחיה ובעיקר עשרות אלפי אזרחים שנמאס להם מהתעדוף של המשטר להשקיע כספים בחיזוק טבעת הטרור במזרח התיכון, ומההתעלמות מהמשבר הכלכלי שפוקד את המדינה במשך שנים. מפגין איראני ששוחח עם i24NEWS, מספר על המשטר מולו הם ניצבים.

"זה ממשל שרצח ילדים, דיכא מפגינים חסרי מגן בירי חי, השמיד חירויות פוליטיות וחברתיות בסיסיות והביא את המדינה לאחד המצבים הכלכליים הגרועים ביותר בהיסטוריה המודרנית", אמר.

"בעוד העם האיראני הופך לעני יותר, זועם יותר ומיואש יותר, הוא הגיע היום למסקנה ברורה: לרפובליקה האסלאמית אין לגיטימציה ועליה ללכת. מול המשטר הזה, ובניגוד לנרטיבים המעוותים, רוב מכריע של העם האיראני מגדיר את עצמו בבירור כתומך במלוכה ושואף להקמת מלוכה חוקתית", הוסיף.

בתוך כך, כתב החוץ ברק בטש פירט על תמונת המצב והפסימיות על עתיד המחאה, שכן מדובר במחאה לא קטנה נגד המשטר בשל יוקר המחייה, אך כרגע לא נראה שהיא יכולה להתפתח לכיוון משמעותי.

הסיבה הראשונה לכך היא שאין הנהגה ברורה לאירועים, אלא מדובר בהפגנות ספונטניות של אזרחים שמאסו בשלטון, אך ראינו מספר אירועים כאלה בעשר השנים האחרונות.

הרבה צעירים מאסו בהשקפת העולם האסלאמית קיצונית, כאשר הם יותר חילונים. כמו כן, אין כוח צבאי שעומד מאחורי האזרחים ויכול להתנגד לכוחות הבסיג', שעובדים עם משמרות המהפכה ומתעמתים עם המוחים. סיבה נוספת לפסימיות היא שהמשטר האיראני מושתת על הפחדה וכוח במשך שנים ומחאה אחת לא תוכל לשבור אותו.

טרם ברור מה יעלה בעתיד המחאה באיראן, שכן ראינו מחאות גדולות מזו בשנים האחרונות, אבל כדור השלג של העם האיראני שמאס בשלטונו, שהחל להתגלגל במחאות החיג'אב, והתעצם עוד יותר במבצע עם כלביא, ייתכן ומגיע כעת לנקודת הכרעה.