דובר צה"ל הודיע הבוקר (שלישי) כי חיל האוויר תקף במהלך הלילה מבני שלטון ביטחוניים בתוך מתחם ההנהגה של המשטר האיראני בלב טהרן, הכולל את לשכת הנשיאות ומבנה המועצה העליונה לביטחון לאומי. בנוסף, הותקף מתחם ההתכנסות של הפורום הבכיר ביותר של המשטר, האחראי על קבלת ההחלטות הביטחוניות וכן המוסד להכשרת קציני צבא איראן יחד עם תשתיות ערכיות נוספות.

על פי הודעת דובר צה"ל, במהלך התקיפה הוטלו חימושים רבים על המתחם, המתפרס על פני רחובות רבים בלב טהרן, והוא אחד הנכסים המאובטחים ביותר באיראן.

מדובר באחת המפקדות החשובות ביותר של המשטר האיסלאמי, שכן בו התכנסו ההנהגה והגורמים הביטחוניים באופן תכוף, וממנו ניהלו בין היתר הערכות מצב בנושא תוכנית הגרעין והשמדת מדינת ישראל. כמו כן אוחסנו בתוכו תשתיות ששימשו לניהול ההתקפות נגד מדינת ישראל, להכוונה ולמימון של שלוחי הטרור של המשטר.

המתחם הותקף גם ביום הראשון למבצע, במסגרת חיסולו של המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, לאחר תהליך ממושך של איסוף מידע וחקר מודיעיני שהתבצע באמ"ן.

דובר צה"ל: "מדובר במפקדה החשובה והמרכזית ביותר עבור משטר הטרור האיראני, תקיפתה מעמיקה את הפגיעה ברציפות התפקודית של מערכי הפיקוד והשליטה במשטר".