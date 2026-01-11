נשיא איראן נגד ישראל וארה"ב: "כוחות זרים ירו במפגינים"

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, יצא היום (ראשון) במתקפה נגד ישראל וארצות הברית, והאשים אותן באחריות ישירה לאלימות הגואה בהפגנות במדינה. בהצהרתו טען הנשיא כי "חמושים הקשורים ל'כוחות זרים' הם אלו שהורגים אנשים חפים מפשע וזורעים הרס במרחב הציבורי", וכי המערב "מנחה את המפגינים ליצור חוסר יציבות".

בניסיון להרגיע את הרוחות ולהפריד בין המחאה העממית לאירועי האלימות, הדגיש פזשכיאן: "אנשי המדינה מוחים, אך הם אינם מציתים שווקים ומבצעים פשעים". הוא הוסיף בנימה מפייסת כי "המשטר מוכן להקשיב לאנשיו" וכי הממשלה נחושה לפתור את הבעיות הכלכליות הקשות.

ברקע זה, התקיימו במהלך סוף השבוע מספר הערכות מצב בצה"ל בראשות הרמטכ"ל אייל זמיר. בצבא עוקבים אחר הנעשה באיראן, אך מדגישים כי המחאות הן עניין פנים איראני. עם זאת, הוסיפו כי "אנו ערוכים בהגנה ומשפרים יכולות ומוכנות מבצעית כל העת, נדע להגיב בעוצמה במידה ונידרש".

האשמותיו של פזשכיאן מגיעות על רקע דיווחים מדאיגים בנוגע להסלמה צבאית אפשרית. מקורות המעורים בפרטים מעריכים כי ארצות הברית נערכת לפעולה צבאית ממוקדת ("Target") באיראן כבר בשבועות הקרובים. על פי הדיווחים, וושינגטון הגבירה את פריסת הכוחות שלה במזרח התיכון והעבירה כמויות גדולות של ציוד צבאי לאזור בשבוע האחרון – תנועה שצפויה להימשך גם בימים הקרובים.

באשר למעורבות הישראלית, הגורמים מציינים כי ישראל תצטרף למערכה רק לאחר פעולה אמריקנית ראשונית, ורק בתנאי שאיראן תתקוף את ישראל או תראה סימנים ברורים לכוונות התקפיות.

מנגד, בטהראן לא נשארים חייבים. ה"וול סטריט ג'ורנל" מדווח כי איראן העבירה מסרי אזהרה, לפיהם היא עלולה לפגוע בבסיסים אמריקניים במזרח התיכון אם ארה"ב תתקוף ראשונה. יו"ר הפרלמנט האיראני החריף את האיום והבהיר כי בנק המטרות יכלול גם את ישראל ושיבוש של נתיבי שיט בינלאומיים באזור.