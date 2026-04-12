פצצת הזמן המתקתקת שנותרה במחסנים בטהרן

הפסקת האש בין ישראל וארצות הברית לבין איראן אולי הביאה לשקט זמני בשטח, אך סוגיית הגרעין נותרה "פיל שבחדר" המאיים למוטט את ההבנות. ראש הממשלה בנימין נתניהו והממשל האמריקני הציבו קו אדום ברור: כלל האורניום המועשר חייב לצאת משטח איראן. נתניהו הבהיר כי החומר המוצהר יפונה "או בהסכמה, או בחידוש לחימה", אך הערכות המודיעין ודברי המומחים חושפים כי למרות התקיפות הקשות על מתקני התשתית, לב הפרויקט – חומר הנפץ הגרעיני – עדיין נמצא בידי המשטר בטהרן.

אבנר ילין, מומחה לפרויקט הגרעין האיראני, מפרט את עוצמת הסכנה שנותרה. לדבריו, איראן מחזיקה כיום בכ-450 קילוגרמים של אורניום מועשר, כמות המהווה "99% מהדרך" לאורניום ברמה צבאית. ילין מדגיש כי מלאי זה מספיק לייצור של לא פחות מ-11 פצצות גרעין, וכי כל עוד החומר נמצא בתוך המדינה, איראן משמרת את היכולת לפרוץ לנשק גרעיני בלוח זמנים קצר ביותר. הוא מציין כי האיראנים הוכיחו לאורך השנים יצירתיות רבה בעקיפת פיקוח בינלאומי ומניפולציות של המערב.

סימה שיין, לשעבר ראש חטיבת המחקר במוסד, מסבירה כיצד הצליחה איראן לשמר את הנכס היקר שלה למרות המלחמה. לדבריה, בעוד שהאתרים עצמם נפגעו (כולל פורדו ומתקני מים כבדים), האורניום המועשר הועבר בתוך חביות והוסתר במספר מקומות שונים ברחבי המדינה, חלקם קבורים עמוק מתחת לאדמה. שיין מעריכה כי המצב הנוכחי מחייב הבנה בין ארה"ב לאיראן בנושא דילול או הוצאת החומר, שכן ללא צעד כזה, האיום הקיומי נותר על כנו חרף ההישגים הצבאיים הטקטיים.

תא"ל (מיל') יוסי קופרווסר, לשעבר ראש חטיבת המחקר באמ"ן, מדגיש כי מרכיב הזמן הפך לקריטי. להערכתו, הזמן הנדרש לאיראן להפוך את האורניום שבידיה לחומר בקיע לפצצה הוא "אפס, פחות או יותר שבוע". לדבריו, איראן מסיימת את המלחמה במצב קשה מאוד מבחינה צבאית וכלכלית, אך היא עדיין מחזיקה בידע, במדענים ובחומר הדרוש. כעת עומדת לפתחה שאלת השאלות: האם המצוקה תוביל לויתור על ה"יהלום שבכתר", או שמא בצעד נואש תבחר טהרן להמר על הכל ולפרוץ אל הפצצה.